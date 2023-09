In der Fraun­ho­fer­stra­ße in Bay­reuth hat am Sonn­tag­abend (17.09.) gegen 21.30 Uhr ein Brenn­holz­la­ger im Gar­ten eines Wohn­hau­ses gebrannt. Anwoh­ner hat­ten bis zum Ein­tref­fen der Feu­er­wehr bereits erste Lösch­ver­su­che ein­ge­lei­tet, den­noch wur­de eine angren­zen­de Gar­ten­hüt­te durch das Feu­er beschä­digt. Die Ein­satz­kräf­te der Abtei­lung Stän­di­ge Wache konn­ten das Feu­er mit einem C‑Rohr schnell unter Kon­trol­le brin­gen. Zum voll­stän­di­gen Ablö­schen der Holz­schei­te wur­den die­se von einem Trupp unter Atem­schutz ver­ein­zelt. Um Glut­ne­ster auf­zu­spü­ren, wur­de auch eine Wär­me­bild­ka­me­ra ein­ge­setzt. Nach ca. 45 Minu­ten war der Ein­satz been­det. Eben­falls vor Ort war die Poli­zei sowie ein Ret­tungs­wa­gen des BRK Bay­reuth, ver­letzt wur­de aber glück­li­cher­wei­se niemand.