Sabi­ne Zur­mühl befragt die Lei­te­rin der Bay­reu­ther Fest­spie­le am 10. Okto­ber ab 19.30 Uhr im Kufa-Saal zum Stand der Din­ge am Grü­nen Hügel.

Sie ist die Che­fin des Festi­vals, das als welt­wei­tes Aus­hän­ge­schild für die Kul­tur in Bay­ern und in Deutsch­land gilt, sie ist die ein­zi­ge Inten­dan­tin eines Opern­hau­ses, in dem nur Wer­ke sei­nes Grün­ders auf dem Pro­gramm ste­hen und das immer noch von sei­nen Nach­kom­men gelei­tet wird: Wag­ner-Uren­ke­lin Katha­ri­na Wag­ner kommt zu einem Gesprächs­abend nach Bamberg.

Auf Ein­la­dung des Richard-Wag­ner-Ver­bands wird Sabi­ne Zur­mühl, die von der Kri­tik hoch gelob­te Cosi­ma-Bio­gra­phin, Jour­na­li­stin und Media­to­rin am 10. Okto­ber um 19.30 Uhr im Kufa-Saal (Ohm­stra­ße 3) die Fest­spiel­lei­te­rin und Regis­seu­rin befra­gen – ob es um spek­ta­ku­lä­re Opern­kunst und unge­wöhn­li­che Regie­an­sät­ze geht, um Pro­duk­ti­ons­teams und fle­xi­ble Sän­ger­be­set­zun­gen, um das viel­schich­ti­ge Publi­kum und sei­ne Reak­tio­nen, das Fest­spiel­rah­men­pro­gramm und die Kar­ten­prei­se, um das Pro­blem der Über­ti­tel, um ihren All­tag Che­fin sowie die Betei­li­gung von mehr Frau­en. Und natür­lich dür­fen zum Aus­klang auch die Zuhö­rer Fra­gen stellen.

Der Ein­tritt zum Gesprächs­abend in Zusam­men­ar­beit mit der Kul­tur­fa­brik ist frei. Damit für aus­rei­chend Bestuh­lung und Geträn­ke gesorgt wer­den kann, wird um form­lo­se Anmel­dung per E‑Mail gebe­ten unter anmeldung-rwv-bamberg@t‑online.de