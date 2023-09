Neu­ig­kei­ten aus der Bil­dungs­re­gi­on Forchheim

Ver­an­stal­tun­gen und Akti­vi­tä­ten des Bildungsbüros

Die Bil­dungs­re­gi­on Forch­heim bie­tet ein brei­tes Bil­dungs­an­ge­bot mit kul­tu­rel­ler Viel­falt. Fol­gen­de aktu­el­le Ent­wick­lun­gen und Neu­ig­kei­ten aus der Regi­on gibt es, über die das Bil­dungs­bü­ro im Land­rat­sam Forch­heim jetzt informiert.

Anmel­dung zur Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung am 24. Okto­ber 2023 noch möglich

Die Bil­dungs­re­gi­on Forch­heim fei­ert ein beson­de­res Jubi­lä­um: „10 Jah­re Bil­dungs­re­gi­on Forch­heim“. Die Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung am Diens­tag, 24. Okto­ber 2023 in der Spar­kas­se Forch­heim bie­tet eine aus­ge­zeich­ne­te Gele­gen­heit zum Aus­tausch mit den Akteu­ren der Bil­dungs­land­schaft. Als Ehren­gast begrü­ßen wir Dr. Ulrich Maly. Es sind noch eini­ge Plät­ze frei, und Sie kön­nen sich hier anmel­den.

Neue Kura­to­rin der Syn­ago­ge Erm­reuth – Bus­ko­sten­zu­schüs­se für Schulen

Wir hei­ßen Julia Schnit­zer herz­lich als neue Kura­to­rin der Syn­ago­ge Erm­reuth will­kom­men. Ihre Zusam­men­ar­beit mit dem Bil­dungs­bü­ro wird sich auf die kul­tu­rel­le und demo­kra­ti­sche Bil­dung kon­zen­trie­ren. Das Bil­dungs­bü­ro setzt wei­ter­hin auf die För­de­rung von Schu­len, die die­se ein­zig­ar­ti­ge histo­ri­sche Stät­te im Land­kreis besu­chen möch­ten, indem es Bus­ko­sten­zu­schüs­se anbie­tet. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den päd­ago­gi­schen Ange­bo­ten erhal­ten Sie per E‑Mail unter synagoge-​ermreuth@​neunkirchen-​am-​brand.​de.

Etwa 40 Lesun­gen ab dem 6. Novem­ber im „Schul­blät­ter­wald“

Unter der Lei­tung einer Arbeits­grup­pe aus Lehr­kräf­ten, dem Schul­amt und dem Bil­dungs­bü­ro fin­den ab Mon­tag, 6. Novem­ber 2023, etwa 40 Lesun­gen an 17 Schu­len im Land­kreis statt. Autorin­nen und Autoren wie Judith Allert, Nils Mohl, Cin­dy Distler, Isa­bel Abe­di, Kai Pan­nen und Rolf-Bern­hard Essig wer­den den Schü­le­rin­nen und Schü­lern aus ihren Wer­ken vorlesen.

För­der­mög­lich­kei­ten: „Spar­da macht’s mög­lich“ und 50 Euro für Schwimmkurse

Wir möch­ten auf zwei über­re­gio­na­le finan­zi­el­le För­der­mög­lich­kei­ten hinweisen:

(1) „Spar­da macht’s mög­lich“: Die­se Akti­on fei­ert ihr 10-jäh­ri­ges Jubi­lä­um und ver­gibt über 100.000 Euro an gemein­nüt­zi­ge außer­schu­li­sche Bil­dungs­pro­jek­te. Bewer­bun­gen kön­nen noch bis Don­ners­tag, 19. Okto­ber 2023, ein­ge­reicht wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie hier.

(2) 50 Euro für Schwimm­kur­se: Zu Beginn des Schul- und Kin­der­gar­ten­jah­res 2023/2024 erhal­ten alle Vor­schul­kin­der sowie alle Vor­schul­kin­der des Vor­jah­res einen Gut­schein über 50 Euro für einen Schwimm­kurs zum Erwerb des „See­pferd­chens“. Das Schwimm­för­der­pro­gramm „Mach mit – Tauch auf!“ soll ab dem Kin­der­gar­ten­jahr 2024/2025 ver­ste­tigt wer­den, um den Anteil an Nicht­schwim­mern bei Schul­ein­tritt nach­hal­tig zu ver­rin­gern. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie hier.

Info­bro­schü­ren: Ein­schu­lungs­rat­ge­ber (in 6 Spra­chen) und Übertrittsratgeber

Zum Schul­jah­res­be­ginn möch­ten wir außer­dem auf unse­re Info-Bro­schü­ren hinweisen:

Ein­schu­lungs­rat­ge­ber: Die­ser Rat­ge­ber rich­tet sich an Eltern von Vor­schul­kin­dern im Land­kreis Forch­heim. Er ist mitt­ler­wei­le in sechs Spra­chen erhält­lich, dar­un­ter neu in Rus­sisch und Ukrai­nisch. Der Rat­ge­ber wird bei der Ein­schu­lungs­un­ter­su­chung vom Gesund­heits­amt an alle Eltern ausgegeben.

Über­tritts­rat­ge­ber: Eltern von Schü­le­rin­nen und Schü­lern der vier­ten Klas­sen kön­nen sich in die­sem Rat­ge­ber über Rege­lun­gen zum Über­tritt und zu den wei­ter­füh­ren­den Schu­len in der Regi­on informieren.

Die Bil­dungs­re­gi­on Forch­heim setzt sich kon­ti­nu­ier­lich für die Bil­dung und kul­tu­rel­le Viel­falt im Land­kreis ein und bie­tet zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten zur Wei­ter­ent­wick­lung und För­de­rung von Schü­lern und Bil­dungs­pro­jek­ten. Blei­ben Sie auf dem Lau­fen­den und neh­men Sie an den span­nen­den Akti­vi­tä­ten teil, die die­se Regi­on zu bie­ten hat.