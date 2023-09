End­lich Zeit für Neues

Am Ende des Berufs­le­bens wird es höchst span­nend: Was fan­ge ich an, wenn ich nicht mehr arbei­ten muss? Wie will ich mei­nen Ruhe­stand gestal­ten? Wer in die nach­be­ruf­li­che Lebens­pha­se ein­tritt, hat noch viel Lebens­zeit vor sich – häu­fig noch 20 % sei­nes Lebens. Es lohnt sich also die­sen Neu­be­ginn zu pla­nen! Denn wir blei­ben auch als Älte­re lern­fä­hig und kön­nen uns wei­ter­hin entwickeln.

„Zufrie­den­heit ent­steht am ehe­sten, wenn man Din­ge tut, die einen Spaß machen und die man gut kann“, so Dr. Joa­chim Spitz­ner, akti­ver Ruhe­ständ­ler. Aber auch völ­lig neue, bis­her zurück­ge­stell­te Sachen haben ihren Reiz. Und wie behal­ten wir die Ober­hand, wenn Ein­schrän­kun­gen oder Krank­heit uns brem­sen wollen?

Um über alle die­se Aspek­te reden zu kön­nen, lädt das Bür­ger­zen­trum-Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Forch­heim in Koope­ra­ti­on mit dem Senio­ren­bei­rat zu einem Nach­mit­tag unter dem Mot­to“ Zeit für Neu­es“ am Frei­tag, 17. Novem­ber 2023 von 14.30 bis 18.00 Uhr, Paul-Kel­ler-Str. 17, ein. Ziel­grup­pe sind Per­so­nen, deren Berufs­en­de in Sicht­wei­te kommt oder die bereits aus dem Berufs­le­ben aus­ge­schie­den sind.

Refe­ren­ten sind zwei Ruhe­ständ­ler, Anne­ma­rie Obern­hu­ber und Dr. Joa­chim Spitz­ner vom Seniorenbeirat.

Anmel­dung bei Kath­rin Reif im Bür­ger­zen­trum unter 09191–6155287 oder k.​reif@​forchheim-​nord.​de. Die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt. Es wird daher um Anmel­dung bis zum 3. Novem­ber 2023 gebe­ten. Ein Teil­neh­mer­bei­trag wird erhoben.