Am 17.9.2023 gegen 21:35 gin­gen die Alarm­piep­ser bei Ret­tungs­dienst und Feu­er­wehr. Der Inte­grier­ten Leit­stel­le war über Not­ruf der Brand einer Gar­ten­hüt­te im Bay­reu­ther Stadt­teil Ober­kon­ners­reuth gemel­det worden.

Der Dis­po­nent in der Leit­stel­le alar­mier­te auf­grund des Inhal­tes des Not­ru­fes mit den Ein­satz­schlag­wör­tern „Per­son in Gefahr“ und „Gar­ten­haus im Voll­brand“ die Bay­reu­ther Feu­er­wehr und den Ret­tungs­dienst in grö­ße­rem Umfang. Der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst vom SKS, ein Not­arzt und zwei Ret­tungs­wä­gen des Bay­reu­ther BRK fuh­ren zusam­men mit der Feu­er­wehr an die Ein­satz­stel­le. Vor Ort stell­te sich schnell her­aus, dass „nur“ eine Holz­le­ge brann­te und kei­ne Per­so­nen gefähr­det waren.

Ziem­lich zeit­gleich ging ein ande­rer Not­ruf bei der Leit­stel­le ein, der den Ein­satz eines Not­arz­tes und eines Ret­tungs­wa­gen erfor­der­lich mach­ten. Auf­grund der Lage in Ober­kon­ners­reuth konn­ten der dort ein­ge­setz­te Not­arzt und einer der bei­den RTWs pro­blem­los und schnell zum Fol­ge­ein­satz geschickt werden.

Der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst und ein RTW blie­ben zur Absi­che­rung des Feu­er­wehr­ein­sat­zes bei dem Brand der Holz­le­ge vor Ort. Ein­grei­fen muss­te die Besat­zung des Ret­tungs­wa­gens aber nicht. Nach einer knap­pen Stun­de konn­ten sich der Ein­satz­lei­ter und die Besat­zung des Ret­tungs­wa­gens bei der Leit­stel­le wie­der ein­satz­klar melden.