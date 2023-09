Jubi­lä­um des Krie­ger- und Sol­da­ten­ver­eins Aisch 1883: 140 Jah­re Tra­di­ti­on und Gemeinschaft

Der Krie­ger- und Sol­da­ten­ver­ein Aisch 1883 lädt herz­lich zur Fei­er sei­nes 140-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums ein. Die­ses Ereig­nis wird am Sams­tag, den 07. Okto­ber 2023, in Adels­dorf, Bay­ern, gefei­ert. Der Ver­ein ist stolz dar­auf, sei­ne lan­ge Geschich­te in der Regi­on und im Rah­men des Baye­ri­sche Sol­da­ten­bun­des (BSB) zu zele­brie­ren, einem Tra­di­ti­ons­ver­band mit über 60.000 Mitgliedern.

Der Krie­ger- und Sol­da­ten­ver­ein Aisch 1883 ist im BSB-Kreis­ver­band Erlan­gen-Höch­stadt mit 1.400 Mit­glie­dern und im BSB-Bezirks­ver­band Mit­tel­fran­ken mit 13.000 Mit­glie­dern aktiv. Alle Ver­ei­ne sind Teil des Baye­ri­sche Sol­da­ten­bun­des 1874 e.V. (BSB), der eine beein­drucken­de Geschich­te und eine star­ke Mit­glie­der­ba­sis aufweist.

Die Jubi­lä­ums­fei­er wird von zahl­rei­chen Gästen beglei­tet, darunter:

• Gemein­de Adels­dorf, ver­tre­ten durch 1. Bür­ger­mei­ster Kar­sten Fischkal.

• Der Baye­ri­sche Sol­da­ten­bund 1874 e.V. (BSB) mit Prä­si­dent Oberst a. D. Richard Drexl, Lan­des­schrift­füh­rer Oberst­leut­nant d. R. Chri­sti­an Emmer­ling, und Ehren-Vize­prä­si­dent Haupt­mann d. R. Wolf­gang Niebling.

• Oberst Ste­fan Ber­ger, stell­ver­tre­ten­der Kom­man­deur der 12. Panzerdivision.

• Gene­ral­ma­jor a.D. Jür­gen Rei­chardt, Ehren­prä­si­dent der Arbeits­ge­mein­schaft Reser­vi­sten und Tra­di­ti­ons­ver­bän­de (ARST) und des BSB.

• Oberst­leut­nant d. R. Dirk Mewes vom Volks­bund Deut­sche Kriegsgräberfürsorge.

• Haupt­feld­we­bel d. R. Die­ter Hum­mel vom Ver­band der Reser­vi­sten der Bun­des­wehr (VdRBw).

• Gast­red­ner MdB (CSU) Ste­fan Müller.

• Gruß­wor­te von MdL (CSU) Wal­ter Nus­s­el und Axel Rogner.

Der Jubi­lä­ums­ab­lauf gestal­tet sich wie folgt:

• 15:45 Uhr: Auf­stel­lung zum Ein­zug in die Kir­che am Land­gast­hof Scha­rold, Aischer Haupt­str., 91325 Adels­dorf – OT Aisch.

• 16:00 Uhr: Fest­got­tes­dienst in der Aischer Kir­che Sankt Lau­ren­ti­us, Aischer Haupt­str., 91325 Adels­dorf OT Aisch, gefolgt von einer Kranz­nie­der­le­gung am Denk­mal mit Andacht.

• Anschlie­ßend: Fest­zug zum Sport­heim, wobei die Fah­nen­ab­ord­nun­gen nicht mit ins Sport­heim einziehen.

• 18:00 Uhr: Beginn des Fest­abends im Sport­heim der Her­tha Aisch, Her­tha-Aisch-Str. 1, 91325 Adels­dorf OT Aisch, mit Gruß­wor­ten der Ehren­gä­ste und einer Gast­re­de von MdB Ste­fan Müller.

• Den krö­nen­den Abschluss bil­det der Kame­rad­schafts­abend mit dem Allein­un­ter­hal­ter Tho­mas Datscheg.

Beson­ders erfreu­lich ist die Teil­nah­me der Aischer Orts­ver­ei­ne und der Ver­ei­ne aus dem BSB-Kreis­ver­band Erlan­gen-Höch­stadt, die dem Krie­ger- und Sol­da­ten­ver­ein Aisch 1883 bei die­ser Fei­er­lich­keit beglei­ten werden.

Die Mit­glie­der des Krie­ger- und Sol­da­ten­ver­eins Aisch 1883 freu­en sich dar­auf, die­ses bedeu­ten­de Jubi­lä­um mit ihren Gästen zu fei­ern und die lang­jäh­ri­ge Tra­di­ti­on und Gemein­schaft zu würdigen.