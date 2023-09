Die Außen­stel­le Bay­reuth der Auto­bahn GmbH des Bun­des lässt an der A73 auf dem Strecken­ab­schnitt zwi­schen den Anschluss­stel­len Bam­berg-Süd und Forch­heim-Nord Sanie­rungs­ar­bei­ten durch­füh­ren. Die Arbei­ten begin­nen mit der Ein­rich­tung der Ver­kehrs­füh­rung ab dem 22. Sep­tem­ber 2023. Die erste Bau­pha­se wird bis Mit­te Dezem­ber 2023 andau­ern und den Strecken­ab­schnitt zwi­schen den Anschluss­stel­len But­ten­heim und Forch­heim-Nord betreffen.

Die drin­gend anste­hen­den Sanie­rungs­ar­bei­ten an dem rund 12 km lan­gen Auto­bahn­ab­schnitt umfas­sen die Erneue­rung der obe­ren Asphalt­deck­schich­ten der Fahr­bahn in Fahrt­rich­tung Suhl. Die Arbei­ten glie­dern sich in zwei Bau­pha­sen mit einer Län­ge von jeweils 6 km. Die erste Pha­se in die­sem Jahr erstreckt sich zwi­schen den Anschluss­stel­len But­ten­heim und Forch­heim-Nord. Die zwei­te Bau­pha­se wird im Früh­jahr 2024 vor­aus­sicht­lich ab dem 02. April umge­setzt. Die Arbei­ten wer­den jeweils halb­sei­tig in zwei Arbeits­pha­sen durchgeführt.

Die Ver­kehrs­füh­rung für die erste Bau­pha­se wird durch­ge­hend mit jeweils zwei Fahr­spu­ren in bei­de Fahrt­rich­tun­gen auf­recht­erhal­ten. Die Anschluss­stel­len But­ten­heim und Forch­heim-Nord sind von den Sanie­rungs­maß­nah­men im ersten Abschnitt auf der A73 nicht betrof­fen und blei­ben bis auf kur­ze nächt­li­che Sper­run­gen zur Ein­rich­tung der Ver­kehrs­füh­rung dau­er­haft geöffnet.

Für die auf­tre­ten­den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.