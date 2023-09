Utten­reuth. Am Mon­tag­mit­tag, gegen 12:20 Uhr, woll­te ein 18-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw Renault von der Dan­zi­ger Stra­ße in die Erlan­ger Stra­ße nach rechts ein­bie­gen. Hier­bei über­sah er jedoch den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Fah­rer eines Lasten­fahr­ra­des, der den Rad­weg orts­ein­wärts befuhr. Im Ein­mün­dungs­be­reich kam zum Zusam­men­stoß, bei dem sich der Rad­fah­rer glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letz­te. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 1.000 Euro