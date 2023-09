Die Sor­op­ti­mi­stin­nen des Clubs Forch­heim-Kai­ser­pfalz ver­an­stal­ten auch in die­sem Jahr das bekann­te Bene­fiz­kon­zert „cha­ri­ty on air“ Kon­zert. Am 20. Okto­ber 2023 wer­den wun­der­ba­re Klän­ge von mes­sa di voce zu hören sein. Unter dem Pro­gramm­ti­tel „Frei­heit“ erklin­gen ab 19.30 Uhr Lie­der, bestehend aus einem Pot­pour­ri unter­schied­lich­ster Gen­res. Land­rat Dr. Her­mann Ulm war auch in die­sem Jahr sofort bereit, erneut die Schirm­herr­schaft zu übernehmen.

Das Pro­gramm nach dem Cre­do „Frei­heit“ von mes­sa di voce ist viel­fäl­tig, bunt und lädt alle auch zum Nach­den­ken ein. Frei zu ent­schei­den, wie wir unser Leben gestal­ten, was wir den­ken oder sagen, wen wir lie­ben oder wohin wir uns bewe­gen, ist für uns ganz nor­mal. Aber was genau ist Frei­heit eigent­lich? Die Vor­stel­lung davon ist von Per­son zu Per­son indi­vi­du­ell und nicht sel­ten sogar wider­sprüch­lich. So über­rascht es nicht, dass das wich­tig­ste Gut der Men­schen sowohl in der Geschich­te, aber auch heu­te noch auf der gan­zen Welt hart umkämpft ist.

Zu allen Zei­ten haben Men­schen ihre Sehn­sucht und ihren Kampf nach der Frei­heit in Lie­dern zum Aus­druck gebracht. mes­sa di voce, der Chor des Jun­gen Thea­ters Forch­heim, stellt sich in sei­nem Kon­zert die­sem brand­ak­tu­el­len The­ma und bringt ein breit­ge­fä­cher­tes, inter­na­tio­na­les Pro­gramm auf die Büh­ne mit Stücken in 6 ver­schie­de­nen Sprachen.

Eine bun­te Mischung aus alten Volks­lie­dern wie „Bel­la Ciao“ oder „Die Gedan­ken sind frei“ erwar­tet die Besu­cher eben­so wie tem­pe­ra­ment­vol­ler Chan­son mit „Je Veux“ von Zas oder ent­spann­ter Reg­gae mit dem „Redemp­ti­on Song“ von Bob Mar­ley. Unter der Lei­tung von Ingo Beh­rens laden die Sor­op­ti­mi­stin­nen und der Chor ein, Musik zu genie­ßen und über den Wert von Frei­heit nachzudenken.

Der Erlös des Abends wird von den Sor­op­ti­mi­stin­nen, die sich in einer welt­wei­ten Orga­ni­sa­ti­on von Frau­en für Frau­en und Kin­der ein­setzt, einem guten Zweck gespen­det. In die­sem Jahr kommt das Geld der „Ein-Dol­lar-Bril­le“ zu Gute. Denn mehr als 950 Mil­lio­nen Men­schen brau­chen der WHO zu Fol­ge eine Bril­le und sind finan­zi­ell nicht in der Lage, sich eine sol­che lei­sten zu kön­nen. So war es für den Club der Sor­opi­mi­stin­nen und deren Prä­si­den­tin, Anni­ka Falk-Clau­ßen, selbst­ver­ständ­lich, zu unter­stüt­zen. Und das nicht zum ersten Mal. Mit dem Hilfs­pro­jekt ver­bin­det den Club eine lan­ge Zusam­men­ar­beit und so ent­stand im Lau­fe der Zeit auch eine Ver­bin­dung mit den Hel­fern und Unter­stüt­zern die­ses ein­zig­ar­ti­gen Pro­jek­tes. „Damit Kin­der ler­nen kön­nen und Erwach­se­ne ihren All­tag und damit ihren Lebens­un­ter­halt sichern kön­nen, unter­stüt­zen wir sehr gern die­se tol­le und wert­vol­le Initia­ti­ve“ freut sich Falk- Clau­ßen auf Nachfrage.

Beginn des Kon­zert­abends, wel­ches im Kul­tur­raum St. Gere­on in Forch­heim statt­fin­det, ist 19.30 Ein­lass bereits um 19 Uhr. Der Vor­ver­kauf fin­det in der Kaf­fee­rö­ste­rei Bogatz sowie in der Apo­the­ke am Pila­tus Cam­pus statt. Die Kar­te kostet 15 Euro, Kin­der haben frei­en Ein­tritt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter club​forch​heim​kai​ser​pfalz​.sor​op​ti​mist​.de