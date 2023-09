Eber­mann­stadt. Am Mon­tag­nacht tauch­te die 23-jäh­ri­ge Exfreun­din bei ihrem 26-jäh­ri­gen Ver­flos­se­nen auf und tick­te auf­grund von Alko­hol­kon­sum aus. Die­ser woll­te sie los­wer­den, wor­auf sie ihm ins Gesicht schlug. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei flüch­te­te die Frau übers Fenster.

Eber­mann­stadt. Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch­mit­tag war eine 16-jäh­ri­ge Schü­le­rin gera­de dabei ihren Rol­ler start­klar zu machen, als ein 72-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer mit sei­nem Klein­wa­gen aus einer Park­bucht zurück­setz­te und das Mäd­chen über­sah. Die Schü­le­rin kam unter dem Rol­ler zu Fall. Der Mann bemerk­te den Unfall und stieg aus. Er äußer­te, dass ja nichts wei­ter pas­siert sei und setz­te sei­ne Fahrt fort. Das Mäd­chen erstat­te­te spä­ter mit ihrer Mut­ter Anzei­ge gegen den Mann. Ein Kenn­zei­chen war nicht vor­han­den. Die Schü­le­rin ver­letz­te sich bei dem Unfall leicht und hat­te an ihrem Rol­ler 500 Euro Scha­den. Der Ver­ur­sa­cher mel­de­te sich nach Ver­öf­fent­li­chung des Vor­falls über die Schu­le selbst­stän­dig und die Umstän­de wur­den geklärt.

Grä­fen­berg. Ein Auf­fahr­un­fall ereig­ne­te sich am Mon­tag­abend am Orts­aus­gang Grä­fen­berg in Rich­tung Egloff­stein. Die 50-jäh­ri­ge Ver­ur­sa­che­rin fuhr aus Unacht­sam­keit auf das Auto der 48-Jäh­ri­gen auf, wobei die­se leicht ver­letzt wur­de. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 8000 Euro.