Stadt­ge­biet Coburg

COBURG. Ein 31-Jäh­ri­ger kam am Sonn­tag­mor­gen mit sei­nem Audi auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Ober­füll­bach und Rohr­bach von Stra­ße ab. Das Fahr­zeug streif­te meh­re­re Bäu­me und über­schlug sich neben der Fahr­bahn. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe um 8 Uhr ver­such­te der 31-Jäh­ri­ge zu Fuß von der Unfall­stel­le zu flüch­ten. Die Flucht wur­de durch eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on ver­hin­dert. Ein Grund für das Ent­fer­nen dürf­te die deut­li­che Alko­hol­be­ein­flus­sung des 31-Jäh­ri­gen gewe­sen sein. Ein Alko­test ergab einen Wert von 2,02 Pro­mil­le. Die Beam­ten ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Das total beschä­dig­te Fahr­zeug wur­de durch einen Abschlepp­dienst gebor­gen. Der Sach­scha­den an dem total beschä­dig­ten Fahr­zeug schät­zen die Beam­ten auf 20.000 Euro. Gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wird wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs infol­ge Alko­ho­les sowie Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung ermittelt.

COBURG. Einen Sach­scha­den von min­de­stens 500 Euro ver­ur­sach­te eine unbe­kann­te Per­son in der Nacht zum Sonn­tag am Mer­ce­des einer 58-Jäh­ri­gen. Die Frau park­te ihr Fahr­zeug in der Zeit von Sams­tag 17 Uhr bis Sonn­tag 9:20 Uhr im Eichen­dorff­weg. In die­sem Zeit­raum zer­kratz­ten Unbe­kann­te die hin­te­re lin­ke Tür des Mer­ce­des. Die Beam­ten ermit­teln wegen Sach­be­schä­di­gung und bit­ten unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Land­kreis Coburg

MEE­DER, LKR. COBURG. Ein 49 Jah­re alter Por­sche ging am Sonn­tag­abend in Mee­der in Flam­men auf. Der 25-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer konn­te das Fahr­zeug recht­zei­tig ver­las­sen. Der Mann war am Sonn­tag um 19:50 Uhr mit sei­nem Por­sche Old­ti­mer in der Johann-Niko­laus-For­kel-Stra­ße unter­wegs. Noch wäh­rend der Fahrt hör­te der Fah­rer einen Knall und kurz dar­auf brann­te das Fahr­zeug lich­ter­loh. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Mee­der lösch­te das bren­nen­de Fahr­zeug ab. Bran­dur­säch­lich war ein tech­ni­scher Defekt an dem histo­ri­schen Fahr­zeug. Der Brand an dem Old­ti­mer brach beim Ein­par­ken in eine Gara­ge aus. Der Fah­rer ver­letz­te sich leicht. Ein hin­zu­ge­ru­fe­ner Abschlep­per über­nahm die Ber­ge­maß­nah­men des Fahr­zeugs. Der Sach­scha­den am Old­ti­mer wird auf 30.000 Euro geschätzt.