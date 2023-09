BAM­BERG. Am Mon­tag um 12.50 Uhr ereig­ne­te sich in der Lich­ten­hai­der Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Pkw. Eine 34-jäh­ri­ge Renault­fah­re­rin fuhr von einem Grund­stück auf die Fahr­bahn ein und über­sah einen in Rich­tung Schlacht­hof fah­ren­den Mer­ce­des. Die Bei­fah­re­rin im Mer­ce­des wur­de leicht ver­letzt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt ca. 15000 Euro.

BAM­BERG. Eine 16-jäh­ri­ge Schü­le­rin ver­brem­ste sich am Mon­tag um 13.30 Uhr mit ihrem Pedelec am Holz­markt, als sie ver­kehrs­be­dingt Brem­sen muss­te, stürz­te und brach sich dabei ver­mut­lich den lin­ken Knö­chel. Scha­den am Fahr­rad ent­stand nicht.

BAM­BERG. Um 13.20 Uhr am Mon­tag ver­letz­te sich ein Rad­fah­rer am Mar­ga­re­ten­damm, als er angeb­lich durch einen Wind­stoß die Kon­trol­le über sein Rad ver­lor. Der 65-jäh­ri­ge Mann wur­de leicht ver­letzt, weil er einen Helm getra­gen hat­te. Die­ser war gebro­chen, der Kopf wies jedoch nur eine leich­te Platz­wun­de auf. Außer­dem erlitt der Mann Schürf­wun­den an Armen und Bei­nen. Er wur­de im Kran­ken­haus erstversorgt.

BAM­BERG. Am Mon­tag­vor­mit­tag gegen 10.10 Uhr fuhr ein 53-jäh­ri­ger Ver­kehrs­teil­neh­mer mit sei­nem Mer­ce­des Vito die Zoll­ner­stra­ße stadt­aus­wärts. An der Kreu­zung zur Wei­ßen­bur­ger Stra­ße woll­te er die­se bei ver­meint­li­chem Grün­licht über­que­ren und traf auf den VW T‑Cross eines 75-jäh­ri­gen Man­nes, der auf der Wei­ßen­bur­ger Stra­ße stadt­ein­wärts unter­wegs war und die Kreu­zung über­quer­te. Laut dem VW-Fah­rer hat­te er eben­falls Grün­licht. Dies wur­de von einem neu­tra­len Zeu­gen bestä­tigt. Der 75-jäh­ri­ge muss­te leicht ver­letzt ins Kli­ni­kum. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Scha­den von je 20000 Euro. Bei­de Pkw wur­den abgeschleppt.

BAM­BERG. Um 17.33 Uhr bemerk­te ein Pas­sant einen lau­ten Schlag, als in der Haupts­moor­stra­ße, auf Höhe Nr. 101, ein roter Cad­dy vor­bei­fuhr. Als er nach­sah, bemerk­te er, dass von einem Nis­san der lin­ke Außen­spie­gel abge­fah­ren wur­de. Der Scha­den betrug ca. 500 Euro. Der Geschä­dig­te wur­de ver­stän­digt. Die Poli­zei bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer kann etwas über einen roten, beschä­dig­ten Cad­dy sagen, der ver­mut­lich einen Scha­den am rech­ten Außen­spie­gel hat. Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt bit­tet unter der Nr. 0951/9129210 um Hinweise

BAM­BERG. Ein 32-jäh­ri­ger Mann stiehlt in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Pödel­dor­fer Stra­ße einen Pull­over im Wert von 13 Euro. Er wird dabei von einer Ver­käu­fe­rin beob­ach­tet. Dies lässt ihn aber unbe­ein­druckt und er ver­lässt mit dem Die­bes­gut den Laden. Die her­bei­ge­ru­fe­ne Poli­zei­strei­fe kann den Mann stel­len. Anzei­ge ergeht an die Staats­an­walt­schaft Bam­berg. Der Vor­fall ereig­ne­te sich am Mon­tag um 15.50 Uhr.

BAM­BERG. In einem Gemischt­wa­ren­la­den in der Haupt­wacht­stra­ße ver­such­te ein 57-jäh­ri­ger Mann am Mon­tag um 15.40 Uhr eini­ge Mes­ser im Wert von ins­ge­samt ca. 17 Euro zu ent­wen­den. Er hat­te die­se ein­ge­steckt, an der Kas­se bezahl­te er nur eine CD. Er wur­de ange­spro­chen und muss­te die Ware zurück­ge­ben. Die Poli­zei wur­de hin­zu­ge­be­ten. Anzei­ge wur­de erstattet.