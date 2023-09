BAY­REUTH. Volks­ver­het­zen­de und anti­se­mi­ti­sche Schmie­re­rei­en hat­ten Unbe­kann­te im Juli in den Toi­let­ten von vier Bay­reu­ther Schu­len ange­bracht. In enger Zusam­men­ar­beit gelang es nun der Staats­an­walt­schaft und der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth zwei Tat­ver­däch­ti­ge zu ermitteln.

Jeweils in einer der Schü­ler­toi­let­ten hat­ten unbe­kann­te Schmie­rer am Vor­mit­tag des 21. Juli ihr Unwe­sen getrie­ben. Aus Schu­len am Wit­tels­ba­cher­ring, in der Kör­ner­stra­ße, in der Albrecht-Dürer-Stra­ße und Am Sport­park waren die gra­vie­ren­den Ver­un­stal­tun­gen mit volks­ver­het­zen­dem und anti­se­mi­ti­schem Inhalt der Bay­reu­ther Poli­zei gemel­det wor­den. Teil­wei­se brach­ten die Täter rechts­extre­mi­sti­sche Sprü­che und NS-Sym­bo­le auf dem Inven­tar an. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth und die Staats­an­walt­schaft Bay­reuth hat­ten die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Nach auf­wen­di­ger Arbeit kamen sie jetzt zwei Tat­ver­däch­ti­gen auf die Schli­che. Nach poli­zei­li­cher Ver­neh­mung und Durch­su­chun­gen an ihren Wohn­adres­sen räum­ten die bei­den schließ­lich ihre Taten ein. Es han­delt sich um zwei männ­li­che Her­an­wach­sen­de aus dem Bereich Bay­reuth. Die­se müs­sen sich nun wegen des Ver­dachts der Volks­ver­het­zung, Sach­be­schä­di­gung und Ver­wen­dens von Kenn­zei­chen ver­fas­sungs­wid­ri­ger Orga­ni­sa­tio­nen straf­recht­lich verantworten.