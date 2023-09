Die Ver­an­stal­ter der Mari­en­kon­zer­te Erlan­gen ver­zich­ten seit Mai 2023 auf die Erlö­se aus Ticket­ge­büh­ren und wid­men statt­des­sen jedes Kon­zert einem kon­kre­ten Pro­jekt als Spen­den­zweck. Der Fokus liegt auf Initia­ti­ven in der Metro­pol­re­gi­on, die sich mit den The­men Musik und Kin­der bzw. Musik und Senio­ren beschäf­ti­gen. Mit die­ser finan­zi­el­len Unter­stüt­zung konn­ten bereits zwei Initia­ti­ven, der Musik­kin­der­gar­ten in Buben­reuth und Sing­sa­lasing in Möh­ren­dorf ihre Arbeit mit neu ange­schaff­ten Instru­men­ten gestalten.

Als drit­te för­der­wür­di­ge Insti­tu­ti­on wur­de Rat­tabon­ga aus Forch­heim mit sei­ner Lei­te­rin Frau Git­te Lau­ger mit einer Spen­de bedacht. Die musik­päd­ago­gi­sche Arbeit von Frau Lau­ger ist gene­ra­ti­ons­über­grei­fend und auf das gemein­sa­me, angst­freie Musi­zie­ren fokussiert.

Im Herbst 2023 wer­den die Ver­an­stal­ter eine eige­ne Platt­form für das sozia­le Pro­jekt auf der eige­nen Kon­zert-Web­site zur Ver­fü­gung stel­len, auf der sich musik­päd­ago­gi­sche Initia­ti­ven aus der Metro­pol­re­gi­on bewer­ben können.

Die hei­len­de Wir­kung von Musik und Klän­gen ist seit Jahr­hun­der­ten bekannt und wird auch wei­ter­hin the­ra­peu­tisch ange­wandt. Am Wald­kran­ken­haus in Erlan­gen, der medi­zi­ni­schen Insti­tu­ti­on für die Stadt und Regi­on, wird in die­sem Sin­ne nun seit über einem Jahr musi­ka­li­sche Teil­ha­be für Besu­cher, Pati­en­ten und Bewoh­ner der Mal­te­ser­stif­te erfolg­reich ange­bo­ten. Eine musi­ka­li­sche Idee mit Zukunft.

Mari­en­kon­zer­te Erlan­gen star­ten Saison

Am Frei­tag, 22.09.2023 eröff­nen um 19 Uhr die Mari­en­kon­zer­te Erlan­gen ihre Kon­zert­sai­son 2023/2024 mit einem Kla­vier­re­ci­tal des ukrai­ni­schen Kon­zert­pia­ni­sten Ale­xey Petik mit dem Pro­gramm „Der Welt zum Trotz“. Auf dem Kon­zert­pro­gramm ste­hen Kom­po­ni­sten wie Bach, Mozart, Satie, Debus­sy, Tschai­kow­ski und andere.

Infor­ma­tio­nen zum wei­te­ren Pro­gramm und zu den Platz­re­ser­vie­run­gen fin­den sich auf www​.mari​en​kon​zer​te​-erlan​gen​.de.