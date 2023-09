1.DAMEN:

Mit einer 2:6 Nie­der­la­ge und mage­ren 3248 zu 3371 Holz keh­ren die Bun­des­li­ga­da­men des SKC aus Pir­ma­sens zurück.

Am Start lie­fer­te sich Neu­zu­gang Petra Horn mit ihrer Geg­ne­rin ein Kopf an Kopf Ren­nen. Erst am Ende muss­te sie sich mit 2:2 Sät­zen und 526 zu 559 Holz geschla­gen geben. Jas­min Hahn hat­te es mit der nomi­nell stärk­sten Heim­spie­le­rin zu tun, die auch mit 1:3 gewon­ne­nen Sät­zen und 592 zu 527 Holz sich den Mann­schafts­punkt sicher­te. Anna Ritt­ha­ler kom­plet­tier­te das Trio. Zu Beginn konn­te sie noch mit­hal­ten, muss­te dann aber abrei­ßen las­sen und auch die­ser Punkt blieb mit 1:3 Sät­zen und 534 zu 601 Holz bei Pirmasens.

Im Schluss setz­ten die Mädels auf Manue­la Haß­fur­ther, Mela­nie Schwarz­mann und Andrea Ber­ger. Haß­fur­ther spiel­te durch ein super Räu­men Mann­schafts­best­lei­stung und sicher­te sich über 4 gewon­ne­ne Sät­ze mit 573 zu 515 Holz den Punkt. Bei Schwarz­mann lief es anfangs sehr gut, ehe auch sie ihrer Geg­ne­rin den Vor­tritt las­sen muss­te. Mit 2:2 Sät­zen und 544 zu 562 Holz dreh­te die Heim­ak­teu­rin noch das Match.

Mit einem 1:3 nach Sät­zen und einem jeder­zeit span­nen­den Spiel sicher­te sich Ber­ger am Ende noch den zwei­ten Mann­schafts­punkt bei 544 zu 542 Holz für die Rot Schwar­zen. „Da war noch ordent­lich Sand im Getrie­be. Aber die Sai­son hat erst begon­nen und wir las­sen uns davon nicht unter­krie­gen.“ so Manue­la Haß­fur­ther nach der Partie.

1.HERREN:

1. Män­ner ver­kau­fen sich unter Wert

Am 1. Spiel­tag der Bay­ern­li­ga Nord 2023/2024 tra­fen mit dem KC Ober­al­tert­heim und dem SKC´67 Eggols­heim die bei­den ver­gan­ge­nen Mei­ser der Lan­des­li­ga Nord auf­ein­an­der. Obwohl das Spiel lan­ge span­nend war unter der Bay­ern­li­ga-Neu­ling gut mit­hielt, ende­te die Par­tie aus Sicht der Ober­fran­ken mit 1:7 (3403:3518).

Gleich zu Spiel­be­ginn zeig­ten die Gäste mit 172 und 167 Holz, wer mehr Bay­ern­li­ga­er­fah­rung hat. Chri­sti­an Will und SKC-Kapi­tän Kai Post­ler steck­ten aber nie auf und ver­such­ten mit­zu­hal­ten. Bei­de unter­la­gen bei Satz­gleich­heit denk­bar knapp. Will ver­buch­te schluss­end­lich den besten SKC-Wert bei sei­nem offi­zi­el­len Come­back in der Ersten (591:605). Post­ler kam auf 574:584.

Mit einem 0:2 und 24 Kegel Rück­stand betra­ten nun Chri­sto­pher Schlund und Robin Straß­ber­ger die Bah­nen. Der SKC ver­lor hier anfangs etwas an Boden. Nach 60 Wür­fen brach­te Trai­ner Micha­el Par­zefall Mar­co Edel­mann für Schlund (266. Die­ser ver­buch­te 276 Zäh­ler, konn­te aber eben­falls kei­nen Satz ergat­tern (KCO 595). Auf den Neben­bah­nen hol­te Straß­ber­ger den MP (552:532).

Mar­kus Haus­ner und Andre­as Graf hat­ten nun die Auf­ga­be ein 1:3 bei einem Minus von 48 Holz auf­zu­ho­len. Haus­ner star­te­te mit zwei Satz­ge­win­nen und 317 Holz, lei­der sah es bei Graf genau anders her­um aus. Nach 60 Wür­fen konn­te man die Par­tie aber noch offen gestal­ten. Der KCO wech­sel­te und brach­te für Haus­ner einen neu­en Kon­tra­hen­ten. Die­ser spiel­te gleich dann stark auf. Graf unter­lag dem Tages­be­sten Ste­fan Kol­ja­ja mit 570:636. Lei­der ging der letz­te MP auf dem letz­ten Wurf noch mit 574:575 hät­te sein müssen.

„Mich ärgert die Nie­der­la­ge nicht so sehr wie der zwei­te ver­lo­re­ne MP. So haben wir uns lei­der etwas unter Wert ver­kauft. Das Gesamt­ergeb­nis ist okay, aber wir kön­nen sicher­lich mehr“, so Par­zefall nach Spielende.

„Ich freue mich, dass es so gut geklappt hat, war mir aber sicher, dass wir auch einen 600er auf die­ser Bahn spie­len kön­nen. Scha­de, dass es bei kei­nem geklappt hat“, so Chri­sti­an Will nach Spielende.