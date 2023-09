Die gro­ße Über­ra­schung soll­te am 10. Spiel­tag der Regio­nal­li­ga Bay­ern aus­blei­ben. Der FC Ein­tracht Bam­berg ver­lor das Der­by gegen den FC Würz­bur­ger Kickers mit 1:5 (1:3). Vor 1472 Zuschau­ern im hei­mi­schen Fuchs-Park-Sta­di­on muss­ten die Dom­rei­ter damit die näch­ste deut­li­che Nie­der­la­ge hin­neh­men. In einer ereig­nis­rei­chen Anfangs­pha­se ging der gro­ße Favo­rit bereits früh durch Dar­dan Kari­ma­ni (3.) in Füh­rung und zeig­te in wel­che Rich­tung das Spiel lau­fen soll. Die Bam­ber­ger zeig­ten sich davon jedoch unbe­ein­druckt und erziel­ten durch Phil­ipp Hack prompt den Aus­gleichs­tref­fer (9.). Wie­der nur weni­ge Zei­ger­um­dre­hun­gen spä­ter hol­te Bam­bergs Andre­as Mahr sei­nen Gegen­spie­ler im Sech­zeh­ner von den Bei­nen, wor­auf fol­ge­rich­tig auf Elf­me­ter für die Würz­bur­ger ent­schie­den wur­de. Den anschlie­ßen­den Straf­stoß ver­wan­del­te Sali­ou Sané (13.) sicher zur erneu­ten Würz­bur­ger Füh­rung. Den 1:3‑Hablbzeitstand besorg­te Mari­us Weg­mann (20.) nach einer Ecke per Kopf. In der zwei­ten Halb­zeit gelang den Unter­fran­ken durch Sali­ou Sané (77.) die end­gül­ti­ge Vor­ent­schei­dung. Pas­cal Moll (84.) setz­te per Distanz­schuss den 1:5‑Schlusspunkt. Der FCE hat nach der erneu­ten Nie­der­la­ge wei­ter­hin sechs Punk­te auf dem Kon­to und belegt Platz 16 der Regio­nal­li­ga Bayern.