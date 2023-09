FORCH­HEIM / BAM­BERG. Gleich zwei­mal mach­ten sich unbe­kann­te Die­be an Wohn­mo­bi­len im Bereich Bam­berg und Forch­heim zu schaf­fen. In Forch­heim hat­ten sie Erfolg und stah­len den Cam­per, in Bam­berg schei­ter­ten sie und das Fahr­zeug blieb ste­hen. Die bei­den Fäl­le im Einzelnen:

Forch­heim

Im Zeit­raum von Mitt­woch­mor­gen, 13. Sep­tem­ber, bis Sonn­tag­nach­mit­tag, 17. Sep­tem­ber, stah­len Unbe­kann­te ein weiß-grau­es Wohn­mo­bil des Her­stel­lers Fiat Fran­kia in der Die­sel­stra­ße in Forch­heim. Das Fahr­zeug befand sich einem frei zugäng­li­chen Fir­men­hof in einem Unter­stand und trug zuletzt die Kenn­zei­chen ERH-SZ 104. Zur wei­te­ren Aus­stat­tung gehör­ten eine Solar­an­la­ge und eine Mar­ki­se. Der geschätz­te Wert des Wohn­mo­bils beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Bam­berg

Im Zeit­raum vom Abend des 1. Sep­tem­ber bis Sonn­tag­abend, 17. Sep­tem­ber, ver­such­ten sich Die­be in der Jäck­stra­ße in Bam­berg. Dort hat­ten sie das Tür­schloss der Fah­rer­sei­te geknackt und anschlie­ßend am Zünd­schloss mani­pu­liert. Glück­li­cher­wei­se konn­ten sie den Cam­per nicht star­ten und er blieb auf sei­nem Park­platz zurück. Es han­del­te sich um einen anthra­zit­far­be­nen Fiat Duca­to Maxi mit den Kenn­zei­chen BA-LN 80 und einem Zeit­wert von etwa 60.000 Euro.

In den bei­den Fäl­len hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Wenn Sie Hin­wei­se zum Dieb­stahl in Forch­heim oder zum Ver­such in Bam­berg geben kön­nen, mel­den Sie sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.