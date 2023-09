Mat­thi­as Wied­ner arbei­tet seit 10 Jah­ren im Grüntrupp

Gera­de jetzt in der war­men Jah­res­zeit ist der Bau­hof der Gemein­de in den ver­schie­de­nen Orts­tei­len stän­dig anzu­tref­fen. Die Mit­ar­bei­ter sor­gen für die grü­ne Sei­te der Orte: Die Ver­kehrs­krei­sel müs­sen regel­mä­ßig gejä­tet wer­den, genau­so wie alle beson­ders schmuck­vol­len Anpflan­zun­gen vor dem Rat­haus oder ande­ren reprä­sen­ta­ti­ven Gebäu­den. Täg­li­ches Gie­ßen und Rück­schnit­te sind wich­ti­ge Rou­ti­ne­ar­bei­ten ohne die Blu­men und Bäu­me nicht gedei­hen können.

Mat­thi­as Wied­ner gehört seit 10 Jah­ren zu den flei­ßi­gen Mit­ar­bei­tern, die gedul­dig bei Wind und Wet­ter für ein lie­bens­wer­tes Bild unse­rer Markt­ge­mein­de sor­gen. Zu jeder Jah­res­zeit wird ein anspre­chen­der Blu­men­flor gepflanzt und gepflegt.

Bau­hof­lei­ter Rudi Zeug schätzt an Herrn Wied­ner beson­ders sei­nen auf­merk­sa­men Blick für nöti­ge Ver­bes­se­run­gen, selbst in sei­ner Frei­zeit. So gibt es immer wie­der Mel­dun­gen von unan­sehn­li­che n Orten, Löchern oder Stol­per­stel­len, die dann umge­hend in Ord­nung gebracht wer­den können.

Beson­ders freu­en sich auch Ecken­tals Kin­der an sei­ner Arbeit, schließ­lich sorgt er dafür, dass die vie­len Spiel­plät­ze immer ein­satz­be­reit und ohne Gefah­ren­stel­len sind. Im Win­ter wech­selt der Ein­satz­be­reich dann auf die Stra­ße: schnee- und eis­freie Stra­ßen und Wege erleich­tern nicht nur das Fort­kom­men, son­dern sind für die Ver­kehrs­si­cher­heit unverzichtbar.