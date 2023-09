Bei der näch­sten öffent­li­chen Sit­zung des Haupt- und Finanz­aus­schus­ses am Mitt­woch, 20. Sep­tem­ber, um 15 Uhr, im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, beschäf­ti­gen sich die Stadt­rä­tin­nen und Stadt­rä­te um Schen­kun­gen von Kunst­wer­ken. Zum einen geht es um eine Schen­kung des Kunst­mu­se­ums Bay­reuth von 49 Auf­la­gen­gra­phi­ken aus dem Werk von Ulrich Behl an ande­re Muse­en in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz. Zum ande­ren befas­sen sich die Aus­schuss­mit­glie­der mit der Schen­kung von 38 Wer­be­pla­ka­ten aus der Zeit von 1948 bis 1998 von einem Pla­kat­samm­ler aus Bad Hon­nef an das Kunst­mu­se­um. Die Tages­ord­nung der Sit­zung ist auf der städ­ti­schen Inter­net­sei­te unter www​.bay​reuth​.de