Seit Anfang des Jah­res steht in der Stadt Bay­reuth der Beschluss, „Fair­trade-Town“ zu wer­den. Dafür arbei­ten vie­le Akteu­re aus Ver­ei­nen, Gemein­den, Schu­len, Uni­ver­si­tät, Gastro­no­mie, Ein­zel­han­del und der Stadt gemein­sam an dem Ziel, Bewusst­sein zu schaf­fen für eine gerech­te­re Welt und ange­mes­se­ne Lebens­be­din­gun­gen im glo­ba­len Süden, die wir mit beein­flus­sen. Die Teil­nah­me der Stadt Bay­reuth an der bun­des­wei­ten „Fai­ren Woche“ liegt dem­nach nahe.

Ver­an­stal­tun­gen zum Fai­ren Han­del in ihrer Regi­on zu besu­chen oder selbst zu orga­ni­sie­ren und zeigt, was jeder Ein­zel­ne von uns tun kann für gerech­te­re Lebens­be­din­gun­gen welt­weit. An der Orga­ni­sa­ti­on von Aktio­nen zur „Fai­ren Woche“ in Bay­reuth haben eine Viel­zahl von Akteu­ren und Ver­ei­nen mit­ge­wirkt. Mit Film­vor­füh­rung, Vor­trä­gen und Füh­run­gen wid­men sich die Bay­reu­ther Initia­ti­ven gemein­sam mit der Stadt nach dem dies­jäh­ri­gen Mot­to „Fair. Und kein Grad mehr.“ dem The­ma Kli­ma­ge­rech­tig­keit weltweit.

Auf dem Pro­gramm der „Fai­ren Woche“ steht unter ande­rem am 20. Sep­tem­ber eine Film­vor­füh­rung mit anschlie­ßen­dem Gespräch des Doku­men­tar­films „One Word – Was tust du, wenn dein Zuhau­se ver­sinkt?“ (eng­lisch mit deut­schen Unter­ti­teln). Los geht’s um 19 Uhr im Kul­tur­haus Neun­ein­halb, Ger­ber­platz 1. Am 22. Sep­tem­ber 2023, von 18 bis 20 Uhr, stel­len Mit­glie­der der Steue­rungs­grup­pe „Fair­trade-Town Bay­reuth“ in der Eysser­haus­pas­sa­ge vor, wie man nach dem Mot­to „#fair­han­deln“ für Kli­ma­ge­rech­tig­keit welt­weit in Bay­reuth Initia­ti­ve ergrei­fen kann, um das Bewusst­sein für den fai­ren Han­del zu stär­ken. Am 14. und 28. Okto­ber sowie am 2. Dezem­ber 2023 fin­den jeweils um 10 Uhr „Fai­re Stadt­rund­gän­ge“ statt.

Treff­punkt ist der Welt­la­den Bay­reuth, Lud­wig­stra­ße 5. Bei den fai­ren Stadt­rund­gän­gen wer­den ver­schie­de­ne Sta­tio­nen des fai­ren Han­dels in der Innen­stadt besucht.

Mehr Infor­ma­tio­nen zur „Fai­ren Woche“ gibt es unter www​.fai​re​-woche​.de, Fra­gen zu den Fair­trade-Town-Ambi­tio­nen in Bayreuth

kön­nen per E‑Mail an fairtrade@​bayreuth.​de gestellt werden.