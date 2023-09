Zum Auf­takt gibt es einen inter­kul­tu­rel­len Markt rund um die Stadt­kir­che und einen inter­na­tio­na­len Gottesdienst

BAY­REUTH – Die Inter­kul­tu­rel­le Woche fin­det auch in die­sem Jahr wie­der bun­des­weit statt – und Bay­reuth macht mit. Wie schon in den ver­gan­ge­nen Jah­ren gibt es wie­der vie­le Ver­an­stal­tun­gen, an denen Men­schen mit und ohne Migra­ti­ons­hin­ter­grund aus der Regi­on teil­neh­men kön­nen. Gemein­sam wol­len die Stadt Bay­reuth und ihre Koope­ra­ti­ons­part­ner mit einem inter­kul­tu­rel­len Markt der Mög­lich­kei­ten unter dem Mot­to „Neue Räu­me – Viel­falt macht Kul­tur“ am Sams­tag, 23. Sep­tem­ber, um 14 Uhr, die Inter­kul­tu­rel­le Woche 2023 in Bay­reuth eröff­nen. Im Anschluss fin­det um 17 Uhr ein inter­na­tio­na­ler Got­tes­dienst in der Stadt­kir­che unter der Lei­tung von Regio­nal­bi­schö­fin Dr. Doro­thea Grei­ner statt.

„Bay­reuth steht für Tole­ranz, für Viel­falt und Demo­kra­tie. Unse­re Stadt ist welt­of­fen und bunt“, so Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger. „Mein Dank gilt allen Orga­ni­sa­tio­nen, allen Ver­an­stal­tern und Mit­wir­ken­den der Inter­kul­tu­rel­len Woche, die uns mit einem attrak­ti­ven Pro­gramm Gele­gen­hei­ten bie­ten zur Begeg­nung, zum mit­ein­an­der ins Gespräch kom­men und zum gegen­sei­ti­gen Kennenlernen.“

Rund um das Are­al der Stadt­kir­che wird am 23. Sep­tem­ber den Besu­che­rin­nen und Besu­chern von 14 bis 17 Uhr ein bun­tes Pro­gramm an Mit­mach­ak­tio­nen und vie­le Infor­ma­tio­nen zum The­ma „Neue Räu­me – Viel­falt macht Kul­tur“ ange­bo­ten. Bei schlech­tem Wet­ter fin­det die Ver­an­stal­tung im Evan­ge­li­schen Zen­trum, Richard-Wag­ner-Stra­ße 24, statt. Die Viel­falt in der Stadt Bay­reuth soll sich auch in der Viel­falt der ange­bo­te­nen Aktio­nen und Ver­an­stal­tun­gen wäh­rend der Inter­kul­tu­rel­len Woche wider­spie­geln und zei­gen, dass eine Gesell­schaft nur funk­tio­niert, wenn Viel­falt gelebt wird.

Stadt­bi­blio­thek und Volks­hoch­schu­le wer­den mit einem eige­nen Stand und dem Biblio­Mo­bil, einem Lasten­fahr­rad, ver­tre­ten sein. Es gibt Infor­ma­tio­nen zum Medien‑, Pro­gramm- und Bera­tungs­an­ge­bot bei­der Ein­rich­tun­gen sowie ein Ken­nen­lern-Bin­go, bei dem jeder mit­ma­chen, ande­re bes­ser ken­nen­ler­nen und auch etwas gewin­nen kann. Initia­ti­ven, die sich in der Arbeit mit Migran­tin­nen und Migran­ten und der inter­kul­tu­rel­len Zusam­men­ar­beit enga­gie­ren, sind eben­falls mit Stän­den ver­tre­ten. Musi­ka­li­sche Impul­se und Tanz­ein­la­gen ergän­zen das bun­te und abwechs­lungs­rei­che Pro­gramm. Im Anschluss dar­an fin­det um 17 Uhr ein inter­na­tio­na­ler Got­tes­dienst in der Stadt­kir­che unter der Lei­tung von Regio­nal­bi­schö­fin Dr. Doro­thea Grei­ner statt. Direkt danach wird zu einem Emp­fang mit Imbiss eingeladen.

Die Orga­ni­sa­to­ren der Inter­kul­tu­rel­len Woche

Die Inter­kul­tu­rel­le Woche wird in Bay­reuth feder­füh­rend durch das Amt für Sozia­les, Inte­gra­ti­on, Woh­nen und Inklu­si­on der Stadt Bay­reuth in enger Zusam­men­ar­beit mit kirch­li­chen Akteu­ren wie dem Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk Ober­fran­ken Mit­te und der Stadt­kir­che Bay­reuth sowie einem enga­gier­ten Vor­be­rei­tungs­team orga­ni­siert und durch­ge­führt. Die Orga­ni­sa­to­ren wol­len neue Räu­me öff­nen, gestal­ten, schaf­fen, neue Blick­win­kel zulas­sen, dis­ku­tie­ren, ver­bin­den, nut­zen oder betreten.

Die Ver­an­stal­tung fin­det statt in Koope­ra­ti­on mit dem Cari­tas­ver­band Bay­reuth für die Stadt und den Land­kreis Bayreuth/​Frauenhaus, den Gär­ten der Begeg­nung, der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth, dem Kunst­mu­se­um, der Deutsch-Pol­ni­schen Gesell­schaft, dem Ver­ein Bay­reuth ohne Gewalt, dem Katho­li­schen Erwach­se­nen­bil­dungs­werk, der Fami­li­en­bil­dungs­stät­te, dem Frei­wil­li­gen­zen­trum, dem Stadt­ju­gend­ring, dem Inte­gra­ti­ons­bei­rat, Senio­ren- und Behin­der­ten­bei­rat, dem Ver­ein Cond­robs, der Stadt­mis­si­on, Stadt­bi­blio­thek RW 21, dem Migra­ti­ons­bei­rat Land­kreis, Que­er e.V., den Inte­gra­ti­ons­lot­sen der Stadt Bay­reuth, der PfD Bay­reuth und Land­kreis, dem Pari­tä­ti­schen Wohl­fahrts­ver­band, dem Lan­des­ver­band für Vogel­schutz, dem Kom­mu­na­len Jugend­zen­trum, dem Deutsch-Ukrai­ni­schen Ver­ein, dem Sport­för­der­pro­jekt von Frau­en für Frau­en BiG und der Baye­ri­schen Infor­ma­ti­ons­stel­le gegen Extre­mis­mus (BIGE).

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen steht das Amt für Sozia­les, Inte­gra­ti­on, Woh­nen und Inklu­si­on per E‑Mail an manuela.​solley@​stadt.​bayreuth.​de oder unter Tele­fon 0921 25–1119 ger­ne zur Ver­fü­gung. Infos im Inter­net unter www​.bay​reuth​.de/​ikw.