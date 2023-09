Im Rah­men der Brei­ten­güß­ba­cher Sai­son­er­öff­nungs­ta­ge kamen die Bau­nach Young Pikes in einem ersten Vor­be­rei­tungs­spiel zu einem 81:65 Erfolg gegen den hei­mi­schen Bayernligisten.

Die Bau­n­a­cher muss­ten auf die JBB­Ler und Trai­ner Jan Schnei­der ver­zich­ten, sodass sie nur mit neun Spie­lern antre­ten konn­ten. Coach Jörg Mau­solf aber hat­te sei­ne Jungs gut ein­ge­stellt, die nach vier Minu­ten mit 12:4 in Füh­rung gin­gen. Dann zeig­ten die jun­gen Hech­te eini­ge Pro­ble­me mit die Zonen­ab­wehr der Gast­ge­ber, doch Timo Wachs­muth konn­te per Drei­er mit der Vier­tel­si­re­ne den Vor­sprung wie­der auf 23:13 ausbauen.

Im 2. Abschnitt sahen die Fans dann einen ande­ren Ver­lauf, denn nach eini­gen Ball­ver­lu­sten kamen die Schütz­lin­ge von Tobi Schön­ham­mer auf 23:28 (14.) her­an, bevor ein Drei­er von Jan­nis Rümer wie­der für etwas Luft sorg­te und man mit einer 39:33 Füh­rung in die Halb­zeit­pau­se gehen konnte.

Nach dem Sei­ten­wech­sel waren die Bau­n­a­cher gleich hell­wach und zogen mit einem Lauf inner­halb von 50 Sekun­den auf 47:34 davon. Auch eine schnel­le Aus­zeit der Güß­ba­cher Reser­ve änder­te nichts am Spiel­ver­lauf und nach eini­gen Tref­fern von der Drei­er­li­nie und schö­nen Spiel­zü­gen über das Duo Chri­sti­an Ortelli/​Jannis Rümer leuch­te­te nach 30 Minu­ten beim Stand von 50:68 ein deut­li­cher Vor­sprung von der neu­en Anzei­ge­ta­fel der Hans-Jung-Halle.

Doch noch gaben sich die Ein­hei­mi­schen nicht geschla­gen, son­dern sie nutz­ten jetzt ihre Grö­ßen­vor­tei­le unter den Kör­ben bes­ser. Hin­zu kam eine über­ha­ste­te Offen­siv­lei­stung mit einer schlech­ten Wurf­aus­wahl sowie Pro­ble­me in der Tran­si­ti­on. Prompt kam der TSV auf 63:70 (36.) her­an und das Spiel schien zu kip­pen. Zu allem Über­fluss muss­te in die­ser Pha­se auch noch Jan Mau­solf mit einer gebro­che­nen Nase auf die Bank. Doch dann ris­sen sich die Regio­nal­li­ga­spie­ler noch ein­mal zusam­men und Bar Amiel konn­te mit einem wei­te­ren Drei­er alles klar machen, sodass man letzt­end­lich zu einem deut­li­chen 81:65 Sieg kam.

Trai­ner Jörg Mau­solf zeig­te sich nach der Begeg­nung auch recht zufrie­den: „Für das 1. Spiel war das ganz ok. Ein paar Klei­nig­kei­ten in der Defen­si­ve müs­sen wir unbe­dingt ver­bes­sern. Im Angriff war es lei­der etwas zu viel 1:1, das will ich so nicht haben.“ Das zu ver­bes­sern wird die Auf­ga­be der näch­sten sechs Wochen sein, bevor es am 28.10. (17 Uhr) gegen Lei­tersho­fen zum Sai­son­start in der 2. Regio­nal­li­ga Mit­te kommt.

Bau­nach Young Pikes: Nückel, Amiel, Ortel­li, Mau­solf, Wachs­muth, Rümer, Kri­za­no­vic, Satt­ler, Pisacane.