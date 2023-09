Sim­EP 2023 in Bamberg

Euro­pa den Men­schen aller Alters­stu­fen näher brin­gen ist eines der Haupt­zie­le der Jun­gen Euro­päi­schen Föderalist:innen (JEF). Dafür fin­det am 18. Sep­tem­ber 2023 die Simu­la­ti­on des Euro­päi­schen Par­la­ments (Sim­EP) in Bam­berg zum The­ma Asyl- und Migra­ti­ons­po­li­tik in der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg statt. Knapp acht­zig Schüler:innen der Graf-Stau­fen­berg Wirt­schafts­schu­le und des Dient­zen­ho­fer-Gym­na­si­ums schlüp­fen dabei in die Rol­le von Abge­ord­ne­ten und simu­lie­ren den Ablauf der poli­ti­schen Ent­schei­dungs­fin­dung des Euro­päi­schen Parlaments.

Als Mit­glie­der einer Frak­ti­on und eines Aus­schus­ses beglei­ten sie ein Gesetz zur Rea­li­sie­rung eines ein­heit­li­chen Asyl­sy­stems vom Ent­wurf bis zur fina­len Abstim­mung in der Ple­nar­de­bat­te. Dabei kön­nen sie selbst mit Ände­rungs­an­trä­gen Ein­fluss neh­men und mit kur­zen Reden ande­re Abge­ord­ne­te über­zeu­gen. Die Simu­la­ti­on soll den Teilnehmer:innen die poli­ti­schen Pro­zes­se der EU näher­brin­gen. Fin­den die Schüler:innen eine mehr­heits­fä­hi­ge Lösung für den euro­päi­schen Asyl­streit und errei­chen somit etwas, wor­an die EU-Mit­glieds­staa­ten bis heu­te arbeiten?

Die Sim­EP in Bam­berg ist ein Gemein­schafts­pro­jekt der Jun­gen Euro­päi­schen Föderalist:innen Bay­ern, der Stadt Bam­berg und wird kofi­nan­ziert durch die Baye­ri­sche Staats­kanz­lei. Die Schüler:innen wer­den von Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und Zwei­tem Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp begrüßt.

HIN­TER­GRUND­IN­FOR­MA­TIO­NEN

Über das Pro­jekt „Sim­EP“

Die Sim­EP ist ein Pro­jekt, das bei der JEF Deutsch­land schon eini­ge Jah­re bekannt ist. Es wur­de erst­mal im Jahr 2009 mit einer Ber­li­ner Schu­le durch­ge­führt und hat sich seit­her durch den Ver­band wei­ter­ver­brei­tet. In Bay­ern wur­de die erste Sim­EP im Juli 2018 im Land­tag in Mün­chen abge­hal­ten. Die posi­ti­ve Rück­mel­dung von Schüler:innen und Lehrer:innen hat die JEF Bay­ern dazu bewegt, das Pro­jekt wei­ter­zu­ver­fol­gen und auszubauen.

Über die JEF Bayern

Die Jun­ge Euro­päi­schen Föderalist:innen sind ein euro­pa­weit täti­ger, über­par­tei­li­cher Ver­band, der es sich zum Ziel gemacht hat, Euro­pa der Bevöl­ke­rung näher zu brin­gen und so sei­nen Bei­trag zum Fort­be­stand eines geein­ten Euro­pas zu lei­sten. Als inter­na­tio­nal arbei­ten­der Ver­band sind wir föde­ral auf­ge­baut. Zur JEF Bay­ern gehö­ren zehn Kreis­ver­bän­de in Aschaf­fen­burg, Würz­burg, Bam­berg, Bay­reuth, Nürn­berg, Regens­burg, Augs­burg, Eich­stätt, Mün­chen und Pas­sau. Der Lan­des­ver­band unter­stützt die Kreis­ver­bän­de bei der Arbeit vor Ort und führt eige­ne Pro­jek­te, wie die Bil­dungs­pro­jek­te Sim­EP und Europe@School und das Dis­kus­si­ons­for­mat JEF-Talks.