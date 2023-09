Farb­ex­plo­sio­nen und magi­sche Plastiken

Zur Eröff­nung der Aus­stel­lung „Die 26ste“ lädt die Pro­du­zen­ten­ga­le­rie Burg­kunst­adt am heu­ti­gen Sams­tag, 16. Sep­tem­ber, ein. Beginn der Ver­nis­sa­ge in den Gale­rie­räu­men am Burg­kunst­adter Markt­platz (Kuni-Tre­mel-Eggert-Stra­ße 3) ist um 17 Uhr. Gezeigt wer­den bis zum 1. Okto­ber Wer­ke des Stutt­gar­ter Malers Hanes Stei­nert und Skulp­tu­ren des in Bam­berg leben­den Bild­hau­ers Adel­bert Heil.

Zum Reper­toire Stei­nerts, der sich The­men wie Still­le­ben eben­so wie Por­träts oder Land­schaf­ten wid­met, zäh­len Mate­ria­li­en wie Lein­wand, Acryl, Blei­stift, Krei­de, Tem­pe­ra oder Was­ser­far­be. Selbst im Lin­ol- oder Sieb­druck kommt die Künst­lers Gespür für Far­be und Kom­po­si­ti­on ein­drucks­voll zur Geltung.

Adel­bert Heil, der der­zeit in sei­nem Gar­te­n­ate­lier in Kirch­aich arbei­tet, ent­führt den Betrach­ter mit sei­nen klein­for­ma­ti­gen Pla­sti­ken in eine Welt des Rät­sel­haf­ten und der Magie. Sein zen­tra­les The­ma ist der Mensch – oft in einem eige­nen, der Fan­ta­sie ent­sprun­ge­nen Kosmos.

Der Besuch der Aus­stel­lung ist kosten­los; Öff­nungs­zei­ten sind sams­tags und sonn­tags jeweils von 14 bis 17 Uhr. Die Ein­füh­rungs­re­de zur Ver­nis­sa­ge wird der Bam­ber­ger Kunst­hi­sto­ri­ker Dr. Mat­thi­as Lie­bel halten.