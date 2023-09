Dem Vul­kan Vesuv gewidmet

Musik im Muse­um Kir­che in Fran­ken am 23. Sep­tem­ber 2023. Mit Wer­ken aus einer Samm­lung tra­di­tio­nel­ler nea­po­li­ta­ni­scher Kunst­lie­der gestal­ten die bei­den Musi­ker Bryan Ben­ner und Václav Fuk­sa am Sams­tag, 23. Sep­tem­ber 2023 einen Kon­zert­abend im Muse­um Kir­che in Fran­ken in der Bad Winds­hei­mer Spi­tal­kir­che. Anläss­lich der Rei­he Musik in Frän­ki­schen Spi­tal­kir­chen prä­sen­tie­ren die bei­den ihr Pro­gramm „Mun­tagna d’Angeli“, zu Deutsch Engels­berg, das sie dem nea­po­li­ta­ni­schen Vul­kan Vesuv gewid­met haben.

Der Gitar­rist und Bari­ton Bryan Ben­ner hat sich mit Pro­jek­ten wie „The Erl­kings“ oder „Die Wan­der­vö­gel“ einen Namen gemacht. Mit dem tsche­chi­schen Gitar­ri­sten Václav Fuk­sa hat er ein Pro­gramm zusam­men­ge­stellt, das Kunst­lie­der aus einem Zeit­raum vom Jahr 500 bis in die 1950er Jah­re beinhal­tet. Die Arran­ge­ments sind Tran­skrip­tio­nen von alten Auf­nah­men des nea­po­li­ta­ni­schen Gitar­ren­du­os Mario Gan­gi und Fausto Cigliano.

The­ma­tisch rei­chen die Lie­der von humo­ri­sti­schen Tän­zen bis zu alten Kla­ge­lie­dern, wie sie wäh­rend der wech­sel­vol­len Geschich­te der Stadt von den Nea­po­li­ta­nern gesun­gen wur­den. Beginn des Kon­zer­tes ist um 20:00 Uhr, der Ein­tritt ist frei, eine Spen­den­box ist aufgestellt.