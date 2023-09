Mitt­woch steht Bio-Grill­hähn­chen auf dem Spei­se­plan – Bio-Genuss­abend in der Jugend­her­ber­ge Wun­sie­del begei­stert Gäste

Die Bio-Erleb­nis­ta­ge im Land­kreis sind gut ange­lau­fen. In die­ser Woche fand in der Jugend­her­ber­ge Wun­sie­del ein Bio-Genuss­abend statt, der die Vor­zü­ge und Poten­zia­le von Bio-Essen in der Gemein­schafts­ver­pfle­gung auf ein­drucks­vol­le Wei­se demon­strier­te. Die Ver­an­stal­tung wur­de im Rah­men der Baye­ri­schen Bio-Erleb­nis­ta­ge 2023 in Zusam­men­ar­beit zwi­schen der Öko-Modell­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge und der Jugend­her­ber­ge Wun­sie­del orga­ni­siert. Beim Bio-Genuss­abend gab es genau das zu essen, was in der Jugend­her­ber­ge sowie­so für die­sen Mitt­woch auf dem Spei­se­plan stand: Bio-Grill­hähn­chen mit Bio-Grill­ge­mü­se­sa­lat, Bio-Ros­ma­rin­kar­tof­feln und Bio-Cous­cous­pfan­ne. Die Jugend­her­ber­gen in Bay­ern machen näm­lich vor, wie es mit Bio in der Gemein­schafts­ver­pfle­gung lau­fen kann. In allen Jugend­her­ber­gen in Bay­ern wer­den Nudeln, Reis, Tee, Kaf­fee, Honig, Eier, Milch, But­ter, Quark, Äpfel und Müs­li aus­schließ­lich in Bio-Qua­li­tät ein­ge­setzt. Natür­lich auch in der Jugend­her­ber­ge Wun­sie­del. Die Jugend­her­ber­ge Wun­sie­del unter sei­nem Lei­ter Jörg Ruck­de­schel setzt sich aber dar­über hin­aus auch für den Ein­satz wei­te­rer bio-regio­na­ler Lebens­mit­tel ein und ver­sucht ste­tig, wei­te­re Zuta­ten auf bio-regio­nal umzustellen.

An die­sem Abend berich­te­te Jörg Ruck­de­schel den Teil­neh­men­den nun vom Erfolg der Bio-Zer­ti­fi­zie­rung sei­ner Ein­rich­tung, die jähr­lich über 22.000 Über­nach­tun­gen ver­zeich­net – Ten­denz stei­gend. „Wenn das Gesamt­kon­zept mit den regio­na­len Bio-Zulie­fe­rern stimmt, kann man sei­nen Gästen nicht nur einen fai­ren Preis für die Über­nach­tung inklu­si­ve regio­na­lem Bio-Essen anbie­ten, son­dern dar­über hin­aus sei­nen Bio-Pro­du­zen­ten durch feste Abnah­me­men­gen auch etwas zurück­ge­ben“. Die authen­ti­sche Atmo­sphä­re der Jugend­her­ber­ge trug zur beson­de­ren Erfah­rung bei und mach­te die­sen Abend zu einem Leucht­turm­pro­jekt mit Vor­bild­cha­rak­ter für finan­zier­ba­re öko­lo­gisch-nach­hal­ti­ge Initia­ti­ven. Die­ses Event war zwei­fel­los ein Erfolg und zeigt, wie sich Bio-Genuss Schritt für Schritt in der Außer-Haus-Ver­pfle­gung umset­zen lässt.

Wei­te­re Ter­mi­ne 2023 im Rah­men der Bio-Erleb­nis­ta­ge im Land­kreis sind:

17. Sep­tem­ber – 10 Uhr – Hof & Genuss Radltour

22. Sep­tem­ber – 21 Uhr – Bio-Genuss bei den Genuss­dea­lern in Wunsiedel

27. Sep­tem­ber – 17 Uhr – Hoffüh­rung beim Bio-Ritter

01. Okto­ber – 7 Uhr – Ober­frän­ki­scher Bio-Erleb­nis­tag – Bio macht Sinn!

06. Okto­ber – 16 Uhr – Bison und Rotwildsafari

Das kom­plet­te Pro­gramm fin­den Inter­es­sier­te online auf den Web­sei­ten der Öko-Modell­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge ( https://​oeko​mo​dell​re​gio​nen​.bay​ern/​f​i​c​h​t​e​l​g​e​b​i​r​g​e​/​t​e​r​m​ine) und der Bio-Erleb­nis­ta­ge (https://​www​.bio​er​leb​nis​ta​ge​.de). Zu allen Ver­an­stal­tun­gen ist eine Anmel­dung erforderlich.