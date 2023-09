Am Sams­tag, 30. Sep­tem­ber, lädt die Stadt Forch­heim zum Tag des offe­nen Bau­hofs ein. Von 10 bis 17 Uhr ist am neu­en Stand­ort des Bau­hofs, an der Stau­stu­fe in Bucken­ho­fen, ein dickes Ver­an­stal­tungs­pa­ket geschnürt. Kehr­ma­schi­ne fah­ren, in den Hub­stei­ger stei­gen, mäch­ti­ge Salz­si­los bestau­nen und in die Fahr­zeug­hal­len schau­en? Das alles ist mög­lich am Tag des offe­nen Bau­hofs der Stadt Forch­heim. Am Ver­an­stal­tungs­tag ist das Are­al für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher in ver­schie­de­ne The­men­be­rei­che (Win­ter­dienst, Stra­ßen­rei­ni­gung, Tief- und Stra­ßen­bau, Bio­di­ver­si­tät, Forst und Ver­kehr) aufgegliedert.

In der Außen­la­ger­flä­che lagern vie­le Ton­nen an Bau­mit­teln wie etwa Stei­ne, Pfla­ster, Rin­nen, Licht­ma­sten und Bau­holz. Im Bau­hof­la­ger ste­hen die Schütt­bo­xen mit Sand, Split, Schot­ter. In der mobi­len Kfz-Werk­statt wer­den Rei­fen auf einer Hebe­büh­ne mon­tiert, außer­dem blicken wir in den Bauch der Kehr­ma­schi­ne und zei­gen an der Kehr­gut­sam­mel­stel­le, was eine Kehr­ma­schi­ne so alles „auf­saugt“. Bei den klei­nen Besu­che­rin­nen und Besu­cher kommt garan­tiert kei­ne Lan­ge­wei­le auf: Es gibt ein bun­tes Kin­der­pro­gramm und eine Hüpfburg.

Hung­rig und dur­stig muss nie­mand nach Hau­se gehen: Die Feu­er­wehr Forch­heim und das THW Forch­heim sor­gen für aus­rei­chend Essen und Trin­ken, für zünf­ti­ge Musik sind die Klei­ne Böh­mi­sche (10–13 Uhr) und die Bucken­ho­fe­ner Blas­mu­sik (14–17 Uhr) zustän­dig. An einem Stand prä­sen­tiert sich die Stadt­ver­wal­tung Forch­heim und gibt Infor­ma­tio­nen zu allen Aus­bil­dungs­rich­tun­gen vom Hand­werks­be­ruf bis hin zur Verwaltung.

Anrei­se: Vom Fest­platz Bucken­ho­fen pen­delt ein kosten­lo­ser Shut­tle­bus zum neu­en Bau­hof. Bit­te beach­ten: Es gibt kei­ne Park­plät­ze rund um das Festgelände