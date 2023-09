Am 19. Sep­tem­ber 2023 um 19:30 Uhr tagt der Stadt­rat Holl­feld im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses Hollfeld.

Hier­zu möch­ten wir über die Tages­ord­nung informieren:

01 Infor­ma­tio­nen zur Ent­schei­dungs­fin­dung Aus­schrei­bung hoheit­li­che Bestat­tungs­dienst­lei­stun­gen der Stadt Holl­feld Vor­be­ra­tung und Erläuterung

02 Bekannt­ga­ben / Verschiedenes

03 Bürgeranfragen

04 Geneh­mi­gung der öffent­li­chen Niederschriften

04 A Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift vom 18. Juli 2023

04 B Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift vom 1. August 2023

04 C Ergän­zung und Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift vom 23. Mai 2023

05 Vor­stel­lung des Öku­me­ni­schen Jugend­pro­jekts MUT durch das MUT-Team

06 Ehrun­gen von Betriebs­ju­bi­lä­en der in der Stadt Holl­feld angemeldeten

Hauptgewerbe

07 Bela­stungs­aus­gleich WZV Ste­chen­dor­fer Grup­pe – Bera­tung und

Beschlussfassung

08 7. Ände­rung der Bei­trags- und Gebüh­ren­sat­zung zur

Ent­wäs­se­rungs­sat­zung der Stadt Holl­feld (BGS-EWS) – Bera­tung und

Beschlussfassung

09 Ver­tei­lung der Zuwen­dun­gen 2023 aus der Popp´schen Stif­tung – Beratung

und Beschlussfassung

10 Ein­heit­li­che Vor­ge­hens­wei­se für die zukünf­ti­gen Volks­trau­er­ta­ge – Beratung

und Beschlussfassung

11 Antrag von Man­fred Neu­mei­ster vom 01.08.2023: Antrag von Windrädern

im eige­nen Gemein­de­ge­biet Stadtwald

12 42. ADAC-Stäub­li-Ral­lye Frän­ki­sche Schweiz

Sams­tag, 07.10.2023 Antrag auf Geneh­mi­gung der Wer­tungs­prü­fungs-Strecke und Abstell­plät­ze Krö­gel­stein – Schir­ra­dorf – Azen­dorf, Schüt­zen­fest­platz und Heroldsleite

13 Bebau­ungs­plan Nr. 39 „Höfen-West“; Über­füh­rung des Ver­fah­rens nach §

13 b BauGB in ein Regelverfahren