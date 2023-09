Coburg – Stadtgebiet

Ehr­li­cher Fin­de­rin. Am Sams­tag fand eine Frau beim Geld abhe­ben an einem Geld­au­to­ma­ten der Spar­kas­se in Coburg 200,- Euro, die offen­sicht­lich der vor­he­ri­ge Automatennutzer/​in im Geld­au­to­ma­ten ver­ges­sen hat. Die Frau such­te noch inner­halb und außer­halb der Spar­kas­se nach den Eigen­tü­mer, jedoch ohne Erfolg. Nach einer War­te­zeit von gut 10 Minu­ten ver­stän­dig­te die ehr­li­che Fin­de­rin die Poli­zei. Sie wird am Mon­tag das Geld bei der Spar­kas­se abge­ben, wo es dem recht­mä­ßi­gen Eigen­tü­mer wie­der zuge­lei­tet wird.

E‑Scooter mit­ge­nom­men. Am Frei­tag gegen 16.00 Uhr stell­te ein jun­ger Mann sei­nen E‑Scooter vor dem Mül­ler-Dro­ge­rie­markt ab um dort ein­zu­kau­fen. Als er weni­ge Minu­ten spä­ter das Geschäft ver­ließ muss­te er fest­stel­len, dass sein E‑Scooter, den er nicht gesi­chert hat­te, nicht mehr vor Ort war. Wer konn­te hier Beob­ach­tun­gen machen? Bit­te mel­den sie sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter 09561/645–0

Han­dy gestoh­len. Im E‑Center auf der Lau­te­rer Höhe leg­te eine Kun­din ihr Han­dy der Mar­ke Sam­sung im Kas­sen­be­reich ab um begab sich zum unmit­tel­bar dane­ben befind­li­chen Bäcker. Als sie zurück­kehr­te stell­te sie fest, dass ihr Han­dy nicht mehr dort lag, wo sie es abge­legt hat­te. Wer konn­te hier Beob­ach­tun­gen machen? Bit­te mel­den sie sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter 09561/645–0

Land­kreis Coburg

Ehr­li­cher Fin­der. Eben­falls am Sams­tag mel­de­te sich ein ehr­li­cher Fin­der eines I‑Phone 13 bei der Poli­zei. Er gab an, dass er das Mobil­te­le­fon am Sams­tag in Dörf­les-Esbach am Kaser­nen­platz gefun­den habe. Das Tele­fon wur­de durch die Poli­zei in Ver­wah­rung genom­men. Aktu­ell wird ver­sucht, den recht­mä­ßi­gen Eigen­tü­mer zu ermitteln.