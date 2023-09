Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Bereits am Frei­tag­mor­gen gegen / Uhr hat ein 41jähriger Mann ver­sucht, Alko­hol und einen Soft­drink im Wert von rund 40 Euro zu steh­len. Ein Mit­ar­bei­ter einer Tank­stel­le in der Mem­mels­dor­fer­stra­ße war aber auf­merk­sam und ver­ei­tel­te den Dieb­stahl. Der mit rund 3 Pro­mil­le noch reich­lich alko­ho­li­sier­te Mann wur­de an die Poli­zei über­ge­ben und wegen Laden­dieb­stahl angezeigt.

BAM­BERG. Gegen 12 Uhr betra­ten ein 22jähriger und ein 17jähriger Mann einen Dro­ge­rie­markt am Maxi­mi­li­ans­platz in Bam­berg. Zunächst trenn­ten sich die bei­den Män­ner im Markt, einer steck­te zwei Tafeln Scho­ko­la­de im Gesamt­wert von rund 3 Euro in sei­ne Tasche. Als sie sich wie­der tra­fen ver­lie­ßen sie gemein­sam das Geschäft, wobei der Dieb eine Tafel Scho­ko­la­de an den Beglei­ter über­gab. Bei­de wur­den an die Poli­zei über­ge­ben, hat­ten die Scho­ko­la­de aber bereits weggenascht.

BAM­BERG. Gegen 14:30 Uhr betrat ein 40jhriger Mann einen Dro­ge­rie­markt in der Lan­ge Stra­ße in Bam­berg. Hier stahl er ein Deo im Wert von rund 4 Euro und ver­ließ das Geschäft. Auf der Stra­ße traf er auf einen Bekann­ten und betrat zusam­men mit die­sem einen Stadt­bus. Der Laden­de­tek­tiv aus dem Dro­ge­rie­markt folg­te bei­den Per­so­nen bis in den Bus und wur­de hier­bei vom Dieb und des­sen Beglei­ter als Laden­de­tek­tiv erkannt. Der Dieb ent­le­dig­te sich des Die­bes­gu­tes, der Beglei­ter schub­ste den Detek­tiv von sich weg. Bei­de Män­ner müs­sen sich nun wegen Laden­dieb­stahl, Straf­ver­ei­te­lung sowie Kör­per­ver­let­zung verantworten.

BAM­BERG. Bereits am Diens­tag ereig­ne­te sich ein Fahr­rad­dieb­stahl im Bereich der Gereuth­stra­ße. Im Zeit­raum von 18 Uhr bis 18:10 Uhr stell­te ein 7jähriger Jun­ge sein Kin­der­rad, schwarz-gelb, Auf­schrift B‑Twin, unver­sperrt ab. In die­sem Zeit­raum wur­de es ent­wen­det. Hin­wei­se zum Dieb­stahl nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt ent­ge­gen. Eben­falls ent­wen­det wur­de ein ver­sperr­tes E‑Bike, Hai­bike, rot / oran­ge im Wert von rund 1500 Euro. Es war vom 11.09.2023 bis zum 14.09.2023 in der Nürn­ber­ger Stra­ße / Holz­gar­ten­stra­ße an einem Later­nen­mast abge­sperrt. Hin­wei­se zum Dieb­stahl und Ver­bleib des Rades nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. Im Zeit­raum vom 26.08.2023 bis zum 15.09.2023 wur­de ein in einer Tief­ga­ra­ge der Anna-Maria-Juni­us-Stra­ße abge­stell­ter Pkw Por­sche beschä­digt. Ein bis dato unbe­kann­ter Täter hat unter den bei­den hin­te­ren Rei­fen Schrau­ben so plat­ziert, dass sich die­se beim ersten Bewe­gen des Fahr­zeu­ges in die Rei­fen bohr­ten. Der Sach­scha­den wird auf rund 600 Euro geschätzt, Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.