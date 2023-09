Am Sonn­tag, den 24. Sep­tem­ber 2023 ver­an­stal­tet die Lich­ten­fel­ser Kreis­grup­pe des BUND Natur­schutz an der Unter­brun­ner Main­schlei­fe wie­der den Main-Info­tag. Von 13 bis 17 Uhr wird ein abwechs­lungs­rei­ches und fami­li­en­freund­li­ches Pro­gramm gebo­ten. Neben ver­schie­de­nen Akti­ons­stän­den rund um das The­ma Was­ser wird es nach­ein­an­der vier Füh­run­gen geben: „Main­ge­zwit­scher­pfad“, „Geschich­te der Main­schlei­fe“, „Bewei­dung der Main­in­sel“ und „Vogel­zug am Ober­main“. Zum Abschluss der Ver­an­stal­tung wird um 18 Uhr der Film „River“ im Unter­brun­ner Feu­er­wehr­haus gezeigt. Auch für das leib­li­che Wohl ist gesorgt.

Als Koope­ra­ti­ons­part­ner wer­den der Lan­des­bund für Vogel- und Natur­schutz (LBV), Fluss­pa­ra­dies Fran­ken e.V., der Land­schafts­pfle­ge­ver­band (LPV), die Umwelt­sta­ti­on Weis­main, die Umwelt-AG der Real­schu­le Bad Staf­fel­stein sowie die Blu­men- und Gar­ten­freun­de Unter­brunn ver­tre­ten sein.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm, zum Stand­ort der Akti­ons­stän­de und zum Ver­pfle­gungs­stand fin­den sich auf der Web­sei­te des BUND Natur­schutz Lich­ten­fels unter der Rubrik „Ver­an­stal­tun­gen“.