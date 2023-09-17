Landkreis Erlangen-Höchstadt: Besuch im polnischen Partnerlandkreis
BESUCH IM POLNISCHEN PARTNERLANDKREIS TARNOWSKIE GÓRY – AUF EINLADUNG VON LANDRÄTIN KRYSTYNA KOSMALA BESUCHTE MANFRED BACHMAYER, VORSITZENDER DES FREUNDESKREISES ERLANGEN-HÖCHSTADT/ TARNOWSKIE GÓRY, DEN PARTNERLANDKREIS TARNOWSKIE GÓRY. MIT DABEI WAR ALTLANDRAT EBERHARD IRLINGER, DER DIE LANDKREISPARTNERSCHAFT 2003 INITIERT HATTE. IM GESPRÄCH MIT MANFRED BACHMAYER MACHTE LANDRÄTIN KRYSTYNA KOSMALA DEUTLICH, DASS IHR DIE WEITERENTWICKLUNG DER PARTNERSCHAFT EIN GROßES ANLIEGEN IST. BEIM AUSTAUSCH ZWISCHEN DEN SCHULEN, DEN KUNSTSCHAFFENDEN UND IM SENIORERENBEREICH SOLLEN NEUE SCHWERPUNKTE GEBILDET WERDEN. ALS SPORTLICHER HÖHEPUNKT STEHT FÜR DAS JAHR 2024 EINE RADTOUR NACH TARNOWSKIE GÓRY AUF DEM PROGRAMM.
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