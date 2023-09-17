Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt: Besuch im pol­ni­schen Partnerlandkreis

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Der Landkreispartnerschaft eng verbunden: stellv. Landrat Sebastian Nowak, Landkreisvorstand Stanislaw Torbus, Altlandrat Eberhard Irlinger, Landrätin Krystyna Kosmala sowie Freundeskreisvorsitzender und stellv. Landrat Manfred Bachmayer (v.r.n.l.). Foto: Lkr ERH
Der Landkreispartnerschaft eng verbunden: stellv. Landrat Sebastian Nowak, Landkreisvorstand Stanislaw Torbus, Altlandrat Eberhard Irlinger, Landrätin Krystyna Kosmala sowie Freundeskreisvorsitzender und stellv. Landrat Manfred Bachmayer (v.r.n.l.). Foto: Lkr ERH

BESUCH IM POL­NI­SCHEN PART­NER­LAND­KREIS TAR­NOW­SKIE GÓRY – AUF EIN­LA­DUNG VON LAND­RÄ­TIN KRY­STY­NA KOS­MA­LA BESUCH­TE MAN­FRED BACH­MAY­ER, VOR­SIT­ZEN­DER DES FREUN­DES­KREI­SES ERLAN­GEN-HÖCH­STADT/ TAR­NOW­SKIE GÓRY, DEN PART­NER­LAND­KREIS TAR­NOW­SKIE GÓRY. MIT DABEI WAR ALT­LAND­RAT EBER­HARD IRLIN­GER, DER DIE LAND­KREIS­PART­NER­SCHAFT 2003 INI­TIERT HAT­TE. IM GESPRÄCH MIT MAN­FRED BACH­MAY­ER MACH­TE LAND­RÄ­TIN KRY­STY­NA KOS­MA­LA DEUT­LICH, DASS IHR DIE WEI­TER­ENT­WICK­LUNG DER PART­NER­SCHAFT EIN GRO­ßES ANLIE­GEN IST. BEIM AUS­TAUSCH ZWI­SCHEN DEN SCHU­LEN, DEN KUNST­SCHAF­FEN­DEN UND IM SENIO­RE­REN­BE­REICH SOL­LEN NEUE SCHWER­PUNK­TE GEBIL­DET WER­DEN. ALS SPORT­LI­CHER HÖHE­PUNKT STEHT FÜR DAS JAHR 2024 EINE RAD­TOUR NACH TAR­NOW­SKIE GÓRY AUF DEM PROGRAMM.

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