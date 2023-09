Zum ach­ten Mal in Fol­ge haben es die Teil­neh­men­den beim STADT­RA­DELN geschafft, neue Best­mar­ken im Land­kreis Bam­berg sowie ein star­kes Zei­chen für die wach­sen­de Bedeu­tung des Rad­ver­kehrs zu set­zen. Am Ende des drei­wö­chi­gen Akti­ons­zeit­raums vom 12. Juni bis 2. Juli 2023 haben sich 4.704 akti­ve Radeln­de (2022: 3.651) betei­ligt und den enor­men Rekord von ins­ge­samt 1.030.331 Kilo­me­ter in den Land­kreis Bam­berg geholt. Damit konn­ten 167 Ton­nen CO2 im Ver­gleich zur Auto­nut­zung ein­ge­spart werden.

„Beim dies­jäh­ri­gen Stadt­ra­deln wur­de mit dem Fahr­rad eine Strecke zurück-gelegt, die fast 40 Mal rund um den Äqua­tor führt. Beson­ders stolz macht uns, dass von den 61 Kreis­tags­an­ge­hö­ri­gen 34 Mit­glie­der aktiv mit­ge­ra­delt sind und mit gutem Bei­spiel vor­an­ge­hen!“ lob­te Land­rat Johann Kalb die Radeln­den. Er dank­te allen Teil­neh­men­den, Teams, Kom­mu­nen und den Unter­stüt­zern bei einem Fest­akt im gro­ßen Sit­zungs­saal des Land­rats­am­tes für die­sen ein­drucks­vol­len Bei­trag zu geleb­tem Klimaschutz.

Beson­ders freut das STADT­RA­DELN-Team im Land­rats­amt Bam­berg, Mar­kus Hamm­rich, Bri­git­te Wein­brecht, Thea Schel­la­kow­sky und Mel­tem Cos­kun, dass die teil­neh­men­den 220 Teams, 17 Schu­len und 37 Kitas erneut aus allen 36 Gemein­den des Land­krei­ses stammen.

In fol­gen­den Kate­go­rien wur­den die Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner aus­ge­zeich­net: rad­ak­tiv­ste Frau Tan­ja Haas (1.471 km), rad­ak­tiv­ster Mann Peter Pas­sing (2.580 km), Team mit den mei­sten Kilo­me­tern (Team Pom­mers­fel­den mit 48.978 km), rad­ak­tiv­stes Team mit den mei­sten Kilo­me­tern pro Kopf (Team Gue­ma­dor mit 1.886 km pro Per­son) und die rad­ak­tiv­ste Gemein­de. In die­sem Jahr gab es mit der Gemein­de Pett­stadt (27,87 km pro Ein­woh­ner) einen Über­ra­schungs­sie­ger, der knapp den Seri­en­sie­ger der letz­ten Jah­re (Stadt Bau­nach) ver­drängt hat. Bemer­kens­wert in die­ser Kate­go­rie ist seit eini­gen Jah­ren die Gemein­de Königs­feld, denn obwohl die Bedin­gun­gen für das all­täg­li­che Rad­fah­ren am Jura ber­gig und her­aus­for­dernd sind – auf ihren Kin­der­gar­ten und ihre Grund­schu­le ist Ver­lass. Mit 17.771 km haben die­se bei­den Teams 83 Pro­zent der Gemein­de ‑Kilo­me­ter erra­delt und Königs­feld so Platz 3 auf dem Trepp­chen gesi­chert. Neben viel­fäl­ti­gen Fahr­rad­sach­prei­sen für 11 glück­li­che Los­ge­win­ner und den Schlem­mer­kist­la für 11 aus­ge­lo­ste Ein­sen­der im Foto­wett­be­werb Radellöwe wur­de auch der Haupt­preis (ein vom Bike-Café Mes­sing­schla­ger gestell­tes Fahr­rad im Wert von 3.499 Euro) an die Enke­lin der urlaubs­be­dingt ver­hin­der­ten Los­ge­win­ne­rin Frau Gise­la Otten­schlä­ger übergeben.

Land­rat Kalb dank­te in die­sem Zusam­men­hang den groß­zü­gi­gen Unter­stüt­zern des STADT­RA­DELNs, die die­se Preis­ver­lei­hung ermög­lich­ten, nament­lich den Fir­men Bike-Café Mes­sing­schla­ger, Musik­haus Tho­mann, Dr. Pfle­ger, Ted­dy-Her­mann, Bike und Out­door Com­pa­ny, f.a.n. fran­ken­stolz, Zwei­rad Stretz, Petec, Loh­mann-Koe­ster sowie der Kli­ma-Alli­anz und der Initia­ti­ve Genuss­land­schaft Bamberg.

Eine tol­le Neu­ig­keit über­brach­te Chri­stoph Helm­rich vom Bike Café Mes­sing­schla­ger. In Zusam­men­ar­beit mit dem Bike Store Bau­nach, wer­den die­se auch beim STADT­RA­DELN 2024 den zu ver­lo­sen­den Haupt­preis – ein Fahr­rad im Wert von bis zu 3.499€ – stellen.

Bei aller Eupho­rie über die dies­jäh­ri­gen Lei­stun­gen der Radeln­den, Teams und Gemein­den und damit ein­her­ge­hend der Gesamt­lei­stung als ver­ein­ter Land­kreis, rich­tet das Orga­ni­sa­ti­ons-Team sei­nen Blick bereits jetzt auf das STADT­RA­DELN 2024. Der Fokus lag in die­sem Jahr klar auf dem Radeln im All­tag, des­halb such­te der Land­kreis auch gezielt inter­es­san­te Geschich­ten von All­tags­ra­del­hel­den rund ums STADT­RA­DELN. Wie das All­tags­ra­deln noch stär­ker beim STADT­RA­DELN 2024 inte­griert wer­den und damit sei­ne Strahl­kraft für die übri­gen 49 Wochen des Jah­res aus­deh­nen kann, dar­über wird im Team inten­siv nach­ge­dacht. Ein wei­te­res Ziel ist es, den Wett­be­werb um Kilo­me­ter und Plat­zie­run­gen von ein­zel­nen Radeln­den, Teams, Schu­len, Fir­men und Gemein­den im Rah­men der vom STADT­RA­DELN vor­ge­ge­be­nen Richt­li­ni­en und Mög­lich­kei­ten so trans­pa­rent wie nur mög­lich zu gestal­ten. Dabei wird vor allem auf kom­mu­ni­ka­ti­ve Lösun­gen gesetzt, denn Ehr­lich­keit ist ohne­hin die gesetz­te Grund­vor­aus­set­zung beim STADTRADELN.

Zu guter Letzt wur­de nicht nur wäh­rend des STADT­RA­DELNs das Kli­ma geschont. 226 Bäu­me oder wahl­wei­se Fahr­rad­stän­der erhal­ten die teil­neh­men­den Gemein­den des Land­krei­ses als „Gegen­lei­stung“ für ihre Teil­nah­me mit eige­nen Teams. Die­se wer­den im Herbst in den Gemein­den gepflanzt bzw. auf­ge­baut und sor­gen dort in Zukunft für bes­se­re Luft oder opti­mier­te Bedin­gun­gen für den Radverkehr.

STADT­RA­DELN 2024 – Der Land­kreis Bam­berg ist wie­der dabei!

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter https://​www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​s​t​a​d​t​r​a​d​e​ln/