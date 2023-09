„Wir müs­sen die Poten­zia­le von Künst­li­cher Intel­li­genz nut­zen und wei­ter­ent­wickeln“, sag­te Bay­erns Digi­tal­mi­ni­ste­rin bei einem Besuch der Spe­di­ti­on Pflaum in Strul­len­dorf. „Die Poli­tik muss einen Rah­men set­zen, der Ideen und Inno­va­tio­nen mög­lich macht“, so MdL Hol­ger Dre­mel, auf des­sen Ein­la­dung Ger­lach im Bam­ber­ger Land war. Zuviel Büro­kra­tie und Über­re­gu­lie­rung dür­fen aber nicht zu Hür­den wer­den, die alles – gera­de für mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men – schwe­rer machen. Dass die Zukunfts­mu­sik „Künst­li­che Intel­li­genz“ schon All­tags­sound ist, zeig­ten die Strul­len­dor­fer Logi­sti­ker ein­drucks­voll an Bei­spie­len aus dem Unternehmen.

Zusam­men mit einem Bam­ber­ger IT-Unter­neh­men arbei­te man an kon­kre­ten Pro­jek­ten, so Pro­ku­ri­stin Ruth Pflaum. „KI wird uns z.B. in einer Abtei­lung Arbeits­kräf­te ein­spa­ren, die wir sofort im Unter­neh­men dann für ande­re Auf­ga­ben ein­set­zen wer­den!“, sag­te Geschäfts­füh­rer Mat­thi­as Schel­len­ber­ger. Künst­li­che Intel­li­genz kön­ne gera­de im Mit­tel­stand hel­fen, Pro­zes­se und Auf­ga­ben wei­ter zu digi­ta­li­sie­ren. Die Fach­kräf­te könn­ten dann in ande­ren Berei­chen des Unter­neh­mens ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung und Künst­li­che Intel­li­genz sei eine Ant­wort auf den gras­sie­ren­den Fachkräftemangel.

Einig waren sich Judith Ger­lach und die Ver­tre­ter der Spe­di­ti­on Pflaum, dass man einen Kul­tur­wan­del im Umgang mit den neu­en Mög­lich­kei­ten brau­che: Wel­che Chan­cen und wie man KI nut­zen kön­ne, müs­se so früh als mög­lich auf die Lehr­plä­ne unse­rer Schu­len. Die Strul­len­dor­fer Spe­di­ti­on selbst hat eine land­kreis­wei­te „Pflaum KI-Chall­enge“ (https://​pflaum​.ki​-chall​enge​.de/) ins Leben geru­fen. Die­se rich­tet sich an Schü­le­rin­nen und Schü­ler aller Alters­stu­fen. Ziel der Initia­ti­ve sei es, jun­gen Men­schen die Funk­ti­ons­wei­se von Künst­li­cher Intel­li­genz zu erklä­ren und dann mit Unter­stüt­zung eige­ne Pro­jek­te der Young­sters zu rea­li­sie­ren. Die Spe­di­ti­on Pflaum arbei­tet hier mit Dr. Dani­el Alt vom Insti­tut für Inno­va­ti­on und Digi­ta­li­sie­rung zusam­men. Bay­erns Digi­tal­mi­ni­ste­rin Judith Ger­lach wird für die­se Initia­ti­ve die Schirm­herr­schaft übernehmen.