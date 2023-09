Am kom­men­den Wochen­en­de fin­den in Brei­ten­güß­bach die Bas­ket­ball Sai­son­er­öff­nungs­ta­ge statt. Neben eini­gen Jugend- und Her­ren­mann­schaf­ten spielt auch das Pro B‑Team des TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach und hat dabei zwei ech­te Lecker­bis­sen parat. Am Sams­tag um 19 Uhr kommt es zur Neu­auf­la­ge des Play­off-Finals gegen hapa Ans­bach und am Sonn­tag war­tet um 17 Uhr mit den CATL Bas­ket­ball Löwen Erfurt ein ech­tes Spit­zen­team der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B. Zudem kommt es am Sams­tag um 16 Uhr zum Der­by zwi­schen dem TSV Brei­ten­güß­bach 2 und den Bau­nach Young Pikes

Die Vor­be­rei­tungs­pha­se neigt sich lang­sam dem Ende ent­ge­gen. Zwei Wochen vor dem ersten offi­zi­el­len Liga­spiel in Frank­furt ste­hen für den TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach die letz­ten bei­den öffent­li­chen Test­spie­le an. Am Sams­tag kommt es zum Wie­der­se­hen mit dem letzt­jäh­ri­gen Play­off-Final­geg­ner hapa Ans­bach. An die Serie haben die Güß­ba­cher natür­lich beste Erin­ne­run­gen. Das erste Spiel der Final­se­rie in der Hans-Jung-Hal­le Anfang April war aus­ver­kauft, wes­halb man­che Zuschau­er sogar drau­ßen blei­ben muss­ten und die Begeg­nung nicht mehr in der Hal­le live mit­ver­fol­gen konn­ten. Die Gelb­schwar­zen wur­den von der unglaub­li­chen Stim­mung getra­gen, gewan­nen die Par­tie schluss­end­lich ver­dient mit 73:64 und erspiel­ten sich dadurch einen Match­ball für die Aus­wärts­auf­ga­be in Ans­bach. Drei Wochen spä­ter fand dann Spiel zwei in der Wein­berg­hal­le statt. Jeder Fan des TSV Trö­ster kann sich an die­ses Spiel erin­nern. 19 Punk­te Rück­stand Mit­te drit­tes Vier­tel, nichts woll­te so rich­tig funk­tio­nie­ren, Hen­ning Nies­lon brach sich den Arm. Doch dann ging ein Ruck durch die Mann­schaft und ein wah­res Drei­er­fe­sti­val begann. Ange­trie­ben von 130 TSV-Anhän­gern star­te­te Cen­ter Lucas Wag­ner per Distanz­wurf die Auf­hol­jagd. Feu­er­pfeil, Dip­pold, Schmidt und Engel lie­ßen wei­te­re Drei­er fol­gen. Acht Sekun­den vor dem Ende wur­de Kapi­tän Engel beim Drei­er gefoult und ver­wan­del­te die Frei­wür­fe sicher zum 81:81 – Ver­län­ge­rung. In die­ser behiel­ten die Gelb­schwar­zen küh­len Kopf und set­zen sich schluss­end­lich knapp mit 98:95 nach Ver­län­ge­rung durch. Die Mei­ster­schaft in der 1. Regio­nal­li­ga und der damit ver­bun­de­ne Auf­stieg in die BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B war perfekt.

Jetzt tref­fen bei­de Mann­schaf­ten knapp fünf Mona­te spä­ter wie­der auf­ein­an­der. Wäh­rend die Trö­ster-Trup­pe nun in Deutsch­lands dritt­höch­ster Spiel­klas­se an den Start geht, spie­len die Mit­tel­fran­ken wei­ter­hin in der 1. Regio­nal­li­ga. Güß­bachs Neu­zu­gang Leo Trummeter fei­ert dabei ein Wie­der­se­hen mit sei­nen alten Mann­schafts­kol­le­gen, denn er trug in der ver­gan­ge­nen Sai­son noch das grün­wei­ße Ans­ba­cher Tri­kot. New­man, der letzt­jäh­ri­ge ame­ri­ka­ni­sche Tops­cor­rer von hapa, ist nicht mehr dabei. Wer heu­er zusätz­lich mit einer Dop­pel­li­zenz für die Nürn­ber­ger Pro A‑Mannschaft aus­ge­stat­tet wird, bleibt abzu­war­ten. Die Trup­pe von Head­coach Mark Völkl möch­te wei­te­re wich­ti­ge Schrit­te in der Vor­be­rei­tung gehen und sich dabei spie­le­risch und tak­tisch wei­ter­ent­wickeln. Natür­lich möch­te die Mann­schaft das Spiel gegen Ans­bach gewin­nen und so mit einem guten Gefühl in das zwei­te Vor­be­rei­tungs­spiel des Wochen­en­des gehen.

Am Sonn­tag trifft der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach dann auf Liga­kon­kur­rent Erfurt. Die Thü­rin­ger wur­den in der abge­lau­fe­nen Pro B‑Saison Haupt­run­den­fünf­ter und tra­fen in der 1. Play­off­run­de auf die Dra­gons Rhön­dorf. Die­se konn­ten sie mit 2:0 schla­gen und zogen ins Vier­tel­fi­na­le der Play­offs ein. Nach einem knap­pen 78:79-Auswärtserfolg in Koblenz setz­te es zwei Tage spä­ter eine 74:80-Pleite in eige­ner Hal­le. Spiel drei muss­te die Ent­schei­dung brin­gen und hier konn­te sich Koblenz deut­lich mit 108:83 durch­set­zen, wes­we­gen die Sai­son für Erfurt im Vier­tel­fi­na­le ende­te. Koblenz wur­de spä­ter Mei­ster der Pro B und stieg neben Vech­ta 2 in die Pro A auf. Mit den CATL Bas­ket­ball Löwen war­tet ein ech­ter erster Här­te­test auf die Güß­ba­cher Jungs. Erfurt ist einer der Favo­ri­ten auf die Mei­ster­schaft. Nach der Begeg­nung weiß man dann mehr, wo man momen­tan steht. Head­coach Mark Völkl freut sich auf zahl­rei­che Zuschau­er an bei­den Tagen. Für das leib­li­che Wohl ist natür­lich bestens gesorgt.

Bereits am Sams­tag kommt es um 16 Uhr zum Der­by zwi­schen der Bay­ern­li­ga­mann­schaft des TSV Brei­ten­güß­bach und dem 2. Regio­nal­li­gi­sten Bau­nach Young Pikes. Auch zu die­sem Spiel sind zahl­rei­che Bas­ket­ball­fans aus der Regi­on recht herz­lich eingeladen.

Spiel­plan Saisoneröffnungstage

Sams­tag, 16.09.2023

10:00 Uhr: TSV Brei­ten­güß­bach (U10) – SC Kem­mern (U10) – SchulTH

12:00 Uhr: TSV Brei­ten­güß­bach (U12) – SC Kem­mern (U12) – SchulTH

16:00 Uhr: TSV Brei­ten­güß­bach 2 (ByL) – Bau­nach Young Pikes (2.RL) – HJH

19:00 Uhr: TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach – hapa Ans­bach (1. Regio) – HJH

Sonn­tag, 17.09.2023

14:00 Uhr: TSV Brei­ten­güß­bach 4 (KLH) – SV Zap­fen­dorf (KLH) – SchulTH

17:00 Uhr: TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach – CATL Bas­ket­ball Löwen Erfurt – HJH