ECKERS­DORF, LKR. BAY­REUTH. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag bra­chen Die­be in ein Haus in Eckers­dorf ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth sucht Zeu­gen. Zwi­schen 9 Uhr und 12.30 Uhr nutz­ten Ein­bre­cher die Gunst der Stun­de, als die Bewoh­ner des Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in der Karl-Kron­ber­ger-Stra­ße abwe­send waren. Die Unbe­kann­ten ver­schaff­ten sich gewalt­sam Zutritt durch ein Fen­ster und durch­wühl­ten meh­re­re Räu­me. Sie stah­len Schmuck von der­zeit unbe­kann­tem Wert und hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von etwa 200 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kri­po Bay­reuth zu melden.