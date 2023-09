Im Rah­men der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Inter­kul­tu­rel­le Woche“ hat die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth den Poli­tik­wis­sen­schaft­ler und Fil­me­ma­cher Jochen Men­zel ein­ge­la­den. Er wird am Mitt­woch, 27. Sep­tem­ber 2023, um 19 Uhr, im Histo­ri­schen Sit­zungs­saal des Kunst­mu­se­ums, Maxi­mi­li­an­stra­ße 33, einen Vor­trag hal­ten. Kar­ten­vor­ver­kauf und Anmel­dung sind bis Mitt­woch, 20. Sep­tem­ber 2023, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de möglich.

Rest­kar­ten sind an der Abend­kas­se erhält­lich. Mit der Grün­dung der Repu­blik Tür­kei im Jah­re 1923 wird for­mal abge­schlos­sen, was sich schon lan­ge im Osma­ni­schen Reich ange­bahnt hat­te: die Hin­wen­dung eines isla­misch gepräg­ten Viel­völ­ker­staa­tes nach Euro­pa. Es waren wider­stre­ben­de, sich bekämp­fen­de Kräf­te, die in den ver­gan­ge­nen 100 Jah­ren der Repu­blik ihr Gesicht gaben: ob auf der poli­ti­schen Büh­ne oder in der All­tags­kul­tur, in sozia­len Bewe­gun­gen oder auch in Lite­ra­tur, Film und Musik. Mit kur­zen Film­ein­spie­lun­gen aus der Serie „Ana­to­lia shorts“ und einem Blick auf histo­ri­sche Wen­de­punk­te wird ver­sucht, eine kom­pli­zier­te Geschich­te ver­ständ­lich zu machen.