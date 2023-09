Die VdK-Haus­samm­lung „Helft Wun­den hei­len“ fin­det vom 20.10. bis 19.11.2023 im Hofer Land statt

Armut, Krank­heit, per­sön­li­che Schick­sals­schlä­ge oder schwie­ri­ge Lebens­um­stän­de kön­nen jeden Men­schen ins Strau­cheln brin­gen. Um Betrof­fe­nen in sol­chen Not­la­gen schnell und unbü­ro­kra­tisch hel­fen zu kön­nen, setzt der Sozi­al­ver­band VdK Bay­ern Spen­den­gel­der der Samm­lung „Helft Wun­den hei­len“ ein. Die tra­di­tio­nel­le VdK-Haus­samm­lung fin­det zwi­schen dem 20. Okto­ber und dem 19. Novem­ber 2023 statt. VdK-Ehren­amt­li­che gehen in Stadt und Land­kreis Hof von Tür zu Tür und bit­ten um Spenden.

Der VdK Bay­ern lei­stet dank der Spen­den der Haus­samm­lung Ein­zel­fall­hil­fen. Oft­mals geht es buch­stäb­lich um das täg­li­che Über-Leben. Mit Zuschüs­sen für Heiz­ko­sten, mit Lebens­mit­tel­gut­schei­nen, mit Unter­stüt­zung zur Anschaf­fung von medi­zi­ni­schen Hilfs­mit­teln oder neu­en Küchen­ge­rä­ten kann der VdK bei Not­la­gen zur Stel­le sein. „Die Armut selbst kön­nen wir mit die­sen Hil­fen zwar nicht besie­gen, aber wir ver­schaf­fen Bedürf­ti­gen damit ein biss­chen Atem­pau­se und geben ihnen ein wenig Wür­de zurück“, sagt Bert Horn der VdK-Kreis­vor­sit­zen­de im Hofer Land. Der VdK hilft vor allem alten und kran­ken Men­schen. Kin­der aus armen Fami­li­en und Men­schen mit Behin­de­rung wer­den eben­falls gezielt unter­stützt. Dar­über hin­aus wer­den in der VdK-Orts­ver­bands­ar­beit die Spen­den ein­ge­setzt, um Begeg­nungs­ver­an­stal­tun­gen und Besuchs­dien­ste zu orga­ni­sie­ren. „Mit ihrer Spen­de set­zen die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in ihren Hei­mat­or­ten also auch ein Zei­chen gegen die Ein­sam­keit, in die sich gera­de Bedürf­ti­ge häu­fig zurück­zie­hen“, erklärt Horn.

Ohne enga­gier­te VdK-Mit­glie­der, die jähr­lich in der Stadt Hof und den Land­kreis­kom­mu­nen an den Haus­tü­ren um Spen­den bit­ten, wären die viel­fäl­ti­gen VdK-Hil­fen nicht mög­lich. „Die­ses Wis­sen spornt unse­re Ehren­amt­li­chen an, sich auch bei Wind und Wet­ter auf den Weg zu machen und an den Türen zu läu­ten“, sagt der Kreis­vor­sit­zen­de. „Wir bit­ten des­halb die Bevöl­ke­rung von des Hofer Lan­des sehr herz­lich um Unter­stüt­zung.“ Horn bedankt sich vor­ab bei allen Spen­de­rin­nen und Spen­dern: „Es ist schön zu wis­sen, dass bei uns die Mit­mensch­lich­keit zählt.“ Sie haben Fra­gen zur VdK-Samm­lung „Helft Wun­den hei­len“ oder wol­len direkt spen­den? Bit­te wen­den Sie sich an den Kreis­ver­band Hof, Blü­cher­stra­ße 4, 95030 Hof, Tel. 09281/783–100 oder Email: kv-​hof@​vdk.​de.