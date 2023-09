VGN-BEI­TRITT AB 2024: 10ER-KAR­TEN DES STADT­BUS­SES KULM­BACH BIT­TE BIS SIL­VE­STER AUFBRAUCHEN!

MIT DEM BEI­TRITT ZUM VER­KEHRS­VER­BUND GROß­RAUM NÜRN­BERG (VGN) AB 1. JANU­AR 2024 WER­DEN AUCH IN KULM­BACH NEUE TARI­FE IN EINEM NEU­EN SOR­TI­MENT UND NEUE REGE­LUN­GEN GEL­TEN. DES­HALB DER WICH­TI­GE HIN­WEIS AN ALLE STADT­BUS-KUN­DEN: BIT­TE BRAU­CHEN SIE BIS 31.12.2023 IHRE 10ER-KAR­TEN AUF. EINE GÜL­TIG­KEIT NACH DEM 31.12.2023 IST AUS­GE­SCHLOS­SEN. EINE RÜCK­ERSTAT­TUNG KANN NICHT ERFOL­GEN. ES WER­DEN DAHER ALLE INHA­BER DER 10ER-KAR­TEN FÜR DEN STADT­BUS GEBE­TEN, DIE­SE BIS SPÄ­TE­STENS SIL­VE­STER 2023 „ABZU­FAH­REN“. DANACH HEIßT ES AUCH IN KULM­BACH „GUTE FAHRT­MIT DEM VGN-SORTIMENT“.