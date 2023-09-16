Stadtbus Kulmbach: VGN Beitritt ab 2024 – 10er Karten verlieren Gültigkeit
VGN-BEITRITT AB 2024: 10ER-KARTEN DES STADTBUSSES KULMBACH BITTE BIS SILVESTER AUFBRAUCHEN!
MIT DEM BEITRITT ZUM VERKEHRSVERBUND GROßRAUM NÜRNBERG (VGN) AB 1. JANUAR 2024 WERDEN AUCH IN KULMBACH NEUE TARIFE IN EINEM NEUEN SORTIMENT UND NEUE REGELUNGEN GELTEN. DESHALB DER WICHTIGE HINWEIS AN ALLE STADTBUS-KUNDEN: BITTE BRAUCHEN SIE BIS 31.12.2023 IHRE 10ER-KARTEN AUF. EINE GÜLTIGKEIT NACH DEM 31.12.2023 IST AUSGESCHLOSSEN. EINE RÜCKERSTATTUNG KANN NICHT ERFOLGEN. ES WERDEN DAHER ALLE INHABER DER 10ER-KARTEN FÜR DEN STADTBUS GEBETEN, DIESE BIS SPÄTESTENS SILVESTER 2023 „ABZUFAHREN“. DANACH HEIßT ES AUCH IN KULMBACH „GUTE FAHRTMIT DEM VGN-SORTIMENT“.
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