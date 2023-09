Ins­ge­samt 626 Sport­ler und Sport­le­rin­nen nah­men vom 08.09. – 10.09. an den Deut­schen Mei­ster­schaf­ten der Bogen­schüt­zen in Wies­ba­den teil. In 3 unter­schied­li­chen Bogen­ar­ten kämpf­ten die Schüt­zen in ver­schie­de­nen Alters­klas­sen um die Titel. Chri­sti­na Albrecht, Hei­di Hop­fen­gärt­ner, Mar­tin End­riz­zi und Jakob Hetz stan­den für die Sport­ver­ei­ni­gung Reuth bei strah­len­dem Son­nen­schein an der Schieß­li­nie. Den Anfang mach­te am Frei­tag Mar­tin End­riz­zi, der sich in einem star­ken Teil­neh­mer­feld der Com­pound-Her­ren­klas­se einen Platz im Mit­tel­feld sicher­te. Hei­di Hop­fen­gärt­ner, die deut­sche Hal­len­mei­ste­rin, ver­pass­te nach einem durch­wach­se­nen 1. Durch­gang den Sprung an die Spit­ze. Die star­ke Auf­hol­jagd im der 2. Hälf­te reich­te nicht aus, sie wur­de am Ende Fünf­te des Wett­be­wer­bes in der Damen­Ma­ster­klas­se weib­lich. Chri­sti­na Albrecht und Jakob Hetz absol­vier­ten am Sams­tag erfolg­reich die Qua­li­fi­ka­ti­ons­run­den in der Damen- und Herren-Recurveklasse.

Hier muss­ten 72 Pfei­le auf eine Ent­fer­nung von 70 Metern den Weg in die gol­de­ne Mit­te fin­den. Danach tra­ten die besten 16 der jewei­li­gen Damen- und Her­ren­klas­se in K.O.-Duellen gegen­ein­an­der an. Geschos­sen wur­den in den Final­mat­ches maxi­mal fünf Sät­ze, jeder gewon­ne­ne Satz brach­te zwei Punk­te. Wer zuerst 6 Punk­te hat­te, gewann. Chri­sti­na Albrecht konn­te als Ach­te der Qua­li­fi­ka­ti­on ihr Ach­tel­fi­na­le sou­ve­rän gewin­nen. Im Vier­tel­fi­na­le war gegen die Welt­mei­ste­rin und spä­te­re deut­sche Mei­ste­rin Char­line Schwarz lei­der kein Punkt zu holen und die Mei­ster­schaft ende­te mit einem 7. Rang für Albrecht. Jakob Hetz, als 6. der Qua­li­fi­ka­ti­ons­run­de ver­buch­te in sei­nen Ach­tel- und Vier­tel­fi­nal­mat­ches kla­re Sie­ge, unter­lag jedoch im Halb­fi­na­le dem Natio­nal­ka­der­schüt­zen Maxi­mi­li­an Weck­mül­ler. Dadurch stand Hetz zum Abschluss der Deut­schen Mei­ster­schaf­ten im Bron­ze­fi­na­le, wel­ches vor ein­zig­ar­ti­ger Kulis­se am Bow­ling Green vor dem Kur­haus in Wies­ba­den aus­ge­tra­gen wurde.

Hier stand Hetz erneut einem Kader­schüt­zen des DSB, Jona­than Vet­ter, gegen­über. Zwei­mal konn­te Hetz eine Satz­füh­rung von Vet­ter wie­der aus­glei­chen, beim Stand von 5:5 muss­te ein Stech­pfeil ent­schei­den. Der Kri­mi um die Medail­le ende­te mit einer Mil­li­me­ter­ent­schei­dung zu Gun­sten von Vet­ter, Hetz wur­de Vierter.