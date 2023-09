Höch­stadt. Fen­ster am Gym­na­si­um ein­ge­schla­gen. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag zer­bra­chen Unbe­kann­te ein Fen­ster im Trep­pen­haus des soge­nann­ten K‑Bau’s am Höch­stadter Gym­na­si­um. Dadurch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 700.- Euro. Die Poli­zei Höch­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen sich unter der 09193/63940 mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.

Höch­stadt a.d.Aisch / Heß­dorf – Sexu­el­le Belä­sti­gung durch Unter­schrif­ten­samm­ler Am frü­hen Don­ners­tag­nach­mit­tag, gegen 13.30 Uhr, sam­mel­te ein ca. 30-jäh­ri­ger Mann vor einem Super­markt im Kie­fern­dor­fer Weg in Höch­stadt Unter­schrif­ten, bzw. Spen­den für eine angeb­li­che gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­ti­on. Der kor­pu­len­te­re, ca. 170 cm gro­ße Mann war mit einem wei­ßen T‑Shirt mit der Auf­schrift HUGO, eine über­wie­gend dunk­le Sweat-Jacke, einer kur­zen, dunk­len Hose und wei­ßen Turn­schu­hen beklei­det. Außer­dem führ­te er ein blau­es Klemm­brett mit sich. Eine jun­ge Frau wur­de von ihm in eng­li­scher Spra­che ange­spro­chen und zum Durch­le­sen von Unter­la­gen auf­ge­for­dert. Dabei berühr­te der Mann die jun­ge Frau unsitt­lich und küss­te ihr auf die Schul­ter. Im Rah­men einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­te der Mann nicht mehr fest­ge­stellt wer­den. Ver­mut­lich befand sich der glei­che Mann vor­her bei einem Super­markt im Gewer­be­park in Heß­dorf und sam­mel­te dort Unter­schrif­ten, bzw. Spen­den. Die Poli­zei Höch­stadt ermit­telt nun wegen sexu­el­ler Belä­sti­gung gegen den Unbe­kann­ten. Zeu­gen, wel­che Anga­ben zu dem Mann, bzw. zu einem even­tu­el­len Fahr­zeug machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.