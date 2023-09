Bedarfs­ver­kehr, Sha­ring-Ange­bo­te, auto­no­me Shut­tle­bus­se und noch viel mehr – die Wei­ter­ent­wick­lung der Mobi­li­tät ist für den Land­kreis Coburg eine der zen­tra­len Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft. Für die Erstel­lung eines Mobi­li­täts­kon­zepts hat der Land­kreis jetzt erheb­li­che finan­zi­el­le Unter­stüt­zung zuge­si­chert bekom­men: In einem Schrei­ben an Land­rat Seba­sti­an Straubel teil­te die Regie­rung von Ober­fran­ken mit, dass der Frei­staat Bay­ern über die Richt­li­nie zum Umwelt-För­der­schwer­punkt „Kli­ma­schutz in Kom­mu­nen“ 100.000 Euro zur Ver­fü­gung stel­len wird. Damit sind in etwa zwei Drit­tel der Kosten abge­deckt, die für das Mobi­li­täts­kon­zept anfal­len werden.

Für Land­rat Seba­sti­an Straubel ist die För­der­zu­sa­ge „eine fan­ta­sti­sche Nach­richt“. Ein gesamt­heit­li­ches Mobi­li­täts­kon­zept sei genau das, was der Land­kreis für eine nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung der Mobi­li­tät brau­che. Wobei das Land­rats­amt in Sachen Mobi­li­tät nicht bei null anfängt: Es gab den ÖPNV-Nah­ver­kehrs­plan (2015), des­sen Fort­schrei­bung (2022) sowie die Rad­ver­kehrs­kon­zep­te für Stadt und Land­kreis Coburg aus dem ver­gan­ge­nen Jahr. „Sie waren alle bedeut­sam und wich­tig für die jewei­li­ge Mobi­li­täts­form“, erklärt Domi­nik Wank aus der Stabs­stel­le „Büro Landrat/​Mobilität“. Aber nun gehe es dar­um, mit einem Gesamt­kon­zept zum Bei­spiel die Ver­knüp­fung ver­schie­de­ner Mobi­li­täts­for­men zu opti­mie­ren und Ent­wick­lungs­po­ten­zia­le im regio­na­len Ver­kehrs­sy­stem aufzudecken.

Das bereits an ein Pla­nungs­bü­ro ver­ge­be­ne Mobi­li­täts­kon­zept soll unter ande­rem den Bedarf von inno­va­ti­ven Lösun­gen für die regio­na­le Land­kreis­mo­bi­li­tät ermit­teln. Dazu wird es auch eine land­kreis­wei­te Befra­gung zum Mobi­li­täts­ver­hal­ten der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger geben. Deren bis auf Gemein­de- und Städ­te­ebe­ne nach­voll­zieh­ba­ren Ergeb­nis­se sol­len dann die Grund­la­ge für kon­kre­te Ziel­for­mu­lie­run­gen in der zukünf­ti­gen Mobi­li­täts­ent­wick­lung des Land­krei­ses sein. Dass dabei mög­lichst vie­le Aspek­te berück­sich­tigt wer­den müs­sen, steht für Land­rat Seba­sti­an Straubel außer Fra­ge: „Poli­tik, Bevöl­ke­rung, Unter­neh­men und noch viel mehr – wir wol­len die Inter­es­sen aller, die mobil sind, berücksichtigen.“

Die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung für das Mobi­li­täts­kon­zept, das noch heu­er in Angriff genom­men wird, stammt aus Mit­teln des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Umwelt und Verbraucherschutz.