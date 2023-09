Von der Grün­dung bis zu aus­ge­zeich­ne­ter Magie

Die Zau­ber­freun­de Bam­berg fei­ern gleich zwei Jubiläen

Vor 25 Jah­ren wur­den sie als Ver­ein gegrün­det, um die regio­na­le Zau­ber­kunst zu för­dern und zu leh­ren. Vor 20 Jah­ren erhiel­ten die „Zau­ber­freun­de Bam­berg“ dann gewis­ser­ma­ßen den magi­schen Rit­ter­schlag für Zau­ber­ver­ei­ne. Sie wur­den in den Magi­schen Zir­kel von Deutsch­land auf­ge­nom­men. Das ist die natio­na­le Ver­ei­ni­gung der Zau­ber­künst­ler. Die­ses Dop­pel-Jubi­lä­um fei­ern die Zau­ber­freun­de Bam­berg, die unter ande­rem an der Grün­dung des Bam­ber­ger Stra­ßen­fe­sti­vals „Bam­berg zau­bert“ betei­ligt waren, am Frei­tag, 29. Sep­tem­ber, und Sams­tag, 30. Sep­tem­ber, mit zwei beson­de­ren Ver­an­stal­tun­gen. So fin­det am Frei­tag, 29. Sep­tem­ber, ab 16.45 Uhr (Ein­lass: 16.15 Uhr) eine gro­ße Kin­der­zau­ber­show für Jun­gen und Mäd­chen im Alter von 5 bis 11 Jah­ren im Braue­rei­gast­hof Main­lust (Haupt­stra­ße 9) in Vier­eth-Trun­stadt statt.

Den Höhe­punkt der Fei­er­lich­kei­ten stellt die Jubi­lä­ums-Zau­berga­la am Sams­tag, 30. Sep­tem­ber, ab 19.30 Uhr (Ein­lass: 18 Uhr; Min­dest­al­ter: ab 8 Jah­re), eben­falls im Braue­rei­gast­hof Main­lust, dar. Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher tau­chen bei einem magisch-viel­fäl­ti­gen Gala-Abend in die fas­zi­nie­ren­de Welt der Zau­ber­kunst ein. Star­gast ist der Come­dy-Zau­ber­künst­ler Mar­tin Sierp ali­as der „Fürst der Fin­ster­nis“, der unter ande­rem beim Quatsch Come­dy Club auf­trat und mit 20 natio­na­len und inter­na­tio­na­len Prei­sen aus­ge­zeich­net wurde.

Kar­ten für die Kin­der­zau­ber­show am Frei­tag, 29. Sep­tem­ber, gibt es für 8 Euro, (Erwach­se­ne Begleit­per­so­nen und klei­ne­re Geschwi­ster zah­len 5 Euro) online unter www​.zau​ber​freun​de​-bam​berg​.de/​k​i​n​d​e​r​z​a​u​b​e​r​s​how oder an der Tageskasse.

Kar­ten (Erwach­se­ne: 18 Euro; Kin­der: 10 Euro) und wei­te­re Infos zur Jubi­lä­ums-Zau­berga­la gibt es online unter www​.zau​ber​freun​de​-bam​berg​.de/​g​ala oder an der Abendkasse.

Wei­te­re Infos zum Ver­ein und zur Zau­ber­künst­ler-Aus­bil­dung unter www​.zau​ber​freun​de​-bam​berg​.de.