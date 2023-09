BRK-Akti­on am Welt-Erste-Hil­fe-Tag 2023

Wenn es dar­auf ankommt: Erste Hil­fe kann Leben retten!

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag. 9. Sep­tem­ber 2023, wur­de welt­weit der inter­na­tio­na­le Tag der Ersten Hil­fe, auch Welt-Erste-Hil­fe-Tag genannt, gefei­ert. Der Welt-Erste-Hil­fe-Tag ist ein Gedenk­tag der inter­na­tio­na­len Rot­kreuz- und Rot­halb­mond­be­we­gung, an dem seit 23 Jah­ren, in mehr als 100 Län­dern der Erde auf die Bedeu­tung der Ersten Hil­fe auf­merk­sam gemacht wird. Die­sen Tag nahm der BRK-Kreis­ver­band Lich­ten­fels zum Anlass, um im Rah­men der Fei­er­lich­kei­ten zum 5‑jährigen Bestehen des Kli­ni­kums Lich­ten­fels lebens­ret­ten­de Maß­nah­men der Ersten Hil­fe zu demon­strie­ren und Mög­lich­kei­ten zum Aus­pro­bie­ren anzubieten.

Das Lich­ten­fel­ser Kli­ni­kum hat­te für sei­ne Besu­che­rin­nen und Besu­cher ein bun­tes Rah­men­pro­gramm vor­be­rei­tet. Auf beson­ders gro­ßes Inter­es­se stie­ßen dabei die Erste-Hil­fe-Demon­stra­tio­nen des Roten Kreu­zes. Die bei­den Mit­ar­bei­ter des BRK-Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels, Tho­mas Gru­ber und Nor­bert Teg­ge, zeig­ten und erläu­ter­ten ver­schie­de­ne lebens­ret­ten­de Maß­nah­men der Ersten Hil­fe, wie z.B. Herz-Lun­gen-Wie­der­be­le­bung und Früh­de­fi­bril­la­ti­on, und gin­gen dabei auch auf die Beson­der­hei­ten der Ersten Hil­fe bei Säug­lin­gen und Kin­dern ein. An lebens­ech­ten Übungs­pup­pen durf­ten sich die inter­es­sier­ten Besucher/​innen unter der Anlei­tung der qua­li­fi­zier­ten BRK-Aus­bil­der anschlie­ßend selbst ausprobieren.

„Die Bevöl­ke­rung in Erster Hil­fe aus­zu­bil­den ist eine unse­rer wich­tig­sten Auf­ga­ben. Denn je mehr Men­schen in Not­si­tua­tio­nen rich­tig hel­fen kön­nen, desto mehr Men­schen­le­ben kön­nen auch geret­tet wer­den. Anläss­lich des Welt-Erste-Hil­fe-Tags wol­len wir des­halb die Bevöl­ke­rung dazu auf­ru­fen, sich in Erster Hil­fe aus­bil­den oder die Erste-Hil­fe-Kennt­nis­se auf­fri­schen zu las­sen“, erklär­te der BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak, der selbst vie­le Jah­re als Erste-Hil­fe-Aus­bil­der aktiv war. Tho­mas Petrak wei­ter: „Beson­ders an die­sem Tag dür­fen wir nicht ver­ges­sen, dass in ent­schei­den­den Momen­ten rasches Han­deln über Leben und Tod ent­schei­den kann. Daher ist es von essen­ti­el­ler Bedeu­tung, Erste Hil­fe zu lei­sten, noch bevor die Ein­satz­kräf­te ein­tref­fen. Bei einem Atem-Kreis­lauf-Still­stand bei­spiels­wei­se kann eine sofor­ti­ge Herz­druck­mas­sa­ge und Beatmung Leben retten.“

Zwölf qua­li­fi­zier­te Ausbilder/​innen des BRK-Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels bil­den jähr­lich mehr als 1.500 Men­schen im Land­kreis Lich­ten­fels in Maß­nah­men der Ersten Hil­fe nach den Richt­li­ni­en des Deut­schen Roten Kreu­zes aus. Das BRK-Kurs­pro­gramm beinhal­tet die Erste-Hil­fe-Aus­bil­dung, Erste-Hil­fe-Fort­bil­dung, Erste-Hil­fe-am-Kind sowie Schwer­punkt-Unter­wei­sun­gen zu ver­schie­de­nen The­men. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Ersten Hil­fe erhält man online auf www​.kvlich​ten​fels​.brk​.de oder tele­fo­nisch beim zustän­di­gen BRK-Mit­ar­bei­ter Tho­mas Gru­ber unter 09571 / 95 90 – 31.

Der Rot­kreuz-Bun­des­ver­band Deut­sches Rote Kreuz gibt umfang­rei­che Pra­xis-Tipps und Hin­wei­se zur Ersten Hil­fe auf www​.drk​.de.