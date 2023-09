Nächt­li­che Inspi­ra­ti­on: Wis­sen­schaft und Inno­va­ti­on zum Anfassen

Ticket-Vor­ver­kauf zur Lan­gen Nacht der Wis­sen­schaf­ten hat begon­nen ● Online-Pro­gramm ist jetzt verfügbar

Bald ist es wie­der so weit: Die 11. Lan­ge Nacht der Wis­sen­schaf­ten steht in den Start­lö­chern. Am Sams­tag, 21. Okto­ber 2023 von 17 bis 24 Uhr gibt es wie­der ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm rund um Wis­sen­schaft, For­schung und Inno­va­ti­on: Rund 1.000 Pro­gramm­punk­te von 300 Ver­an­stal­tungs­part­nern wer­den an 130 Ver­an­stal­tungs­or­ten in Nürn­berg, Erlan­gen und Fürth gebo­ten sein. Bereits am Nach­mit­tag von 14 bis 17 Uhr star­tet die Wis­sen­schafts­nacht mit bei­na­he 100 Ange­bo­ten im Kin­der­pro­gramm.

Pünkt­lich zum Vor­ver­kaufs­be­ginn ist an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len das Pro­gramm­heft erhält­lich. Wer sich lie­ber digi­tal einen Über­blick ver­schafft: Im Online-Pro­gramm kann man ab sofort unter ande­rem nach Inter­es­sens­ge­bie­ten und Städ­ten fil­tern und sich so eine indi­vi­du­el­le Lan­ge Nacht zusam­men­stel­len und mit ande­ren Besucher*innen teilen.

Auch in die­sem Jahr ver­spricht das Pro­gramm Viel­falt. Von Gei­stes­wis­sen­schaf­ten über Medi­zin, Rechts- und Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten bis hin zum brei­ten Spek­trum der MINT-Dis­zi­pli­nen ist für jeden Geschmack etwas dabei: spek­ta­ku­lä­re Wis­sen­schafts­shows, Mit­mach­ak­tio­nen, Labor­füh­run­gen und span­nen­de Vor­trä­ge. Anna Ger­kens, eine der bei­den Geschäfts­füh­re­rin­nen des Ver­an­stal­ters Kul­tur­idee GmbH betont: „Bei der Lan­gen Nacht der Wis­sen­schaf­ten kann das Publi­kum expe­ri­men­tie­ren, mit­dis­ku­tie­ren und erhält exklu­si­ve Ein­blicke hin­ter Türen, die sonst ver­schlos­sen bleiben.“

Mit dabei sind auch in die­sem Jahr die sie­ben Hoch­schu­len des Städ­te­drei­ecks, allen vor­an die Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg und die Tech­ni­sche Hoch­schu­le Nürn­berg Georg Simon Ohm, aber auch for­schen­de Unter­neh­men wie Sie­mens, Schaeff­ler, e.solutions, Sie­mens Ener­gy oder die VR Bank Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg. Nadi­ne Bal­len­ber­ger, zwei­te Geschäfts­füh­re­rin der Kul­tur­idee, ergänzt: „Auch in Insti­tu­tio­nen und Unter­neh­men, bei denen man gar nicht damit rech­net, fin­den Wis­sen­schaft und For­schung statt. Dar­um freu­en wir uns umso mehr, dass wir auch die Inno­va­ti­ons­stär­ke der hie­si­gen Unter­neh­men bei der Wis­sen­schafts­nacht prä­sen­tie­ren können.“

Die Tickets zur Lan­gen Nacht der Wis­sen­schaf­ten kosten 19,50 € (ermä­ßigt 12 €) und sind ab sofort als print@home-Tickets sowie an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len erhält­lich. Bei den VVK-Stel­len der Nürn­ber­ger Nach­rich­ten kön­nen Zeitungsabonnent*innen mit ZAC-Kar­te ver­gün­stig­te Tickets für 16,50 € erwer­ben. Wie immer ist die Lan­ge Nacht auch ist fami­li­en­freund­lich: Mit einem Voll­zah­ler-Ticket kön­nen bis zu vier Kin­der unter 15 Jah­ren zu allen Ver­an­stal­tun­gen und im VGN-Netz mit­ge­nom­men wer­den; Kin­der unter 3 Jah­ren haben grund­sätz­lich frei­en Eintritt.

Ach­tung: Die Ange­bo­te des Kin­der­pro­gramms sind teil­wei­se anmel­de­pflich­tig. Alle aktu­el­len Infor­ma­tio­nen, das gesam­te Pro­gramm und den Link zum Online-Ticke­ting gibt es auf www​.nacht​-der​-wis​sen​schaf​ten​.de.

Infor­ma­tio­nen zur Lan­gen Nacht der Wis­sen­schaf­ten: Die Lan­ge Nacht der Wis­sen­schaf­ten fin­det seit 2003 im bien­na­len Rhyth­mus statt (mit Aus­nah­me der Pan­de­mie­jah­re). Ver­an­stal­ter ist die Kul­tur­idee GmbH, die sich um die über­grei­fen­de Orga­ni­sa­ti­on, Finan­zie­rung, Wer­bung und Kom­mu­ni­ka­ti­on küm­mert. Die inhalt­li­che Gestal­tung über­neh­men die Pro­gramm­part­ner aus Wis­sen­schaft, Wirt­schaft und Bil­dung, allen vor­an die Uni­ver­si­tä­ten und Hoch­schu­len im Städ­te­drei­eck. Dar­über hin­aus wird die Ver­an­stal­tung von zahl­rei­chen Part­nern und den dies­jäh­ri­gen Spon­so­ren SIE­MENS, Schaeff­ler, e.solutions und Sie­mens Ener­gy unterstützt.