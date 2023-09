Vie­le Stand­be­trei­ber des Land­Mark­tes und die Fair­trade-Steue­rungs­grup­pe hat­ten für ein Geschenk für alle Schul­an­fän­ger zusammengelegt.

Einen auf­re­gen­den Tag haben 123 Ecken­ta­ler Kin­der am 12. Sep­tem­ber 2023 erlebt: Sie gin­gen zum ersten Mal in die Schu­le. Beglei­tet von ihren Fami­li­en lern­ten sie Mit­schü­ler und Leh­rer kennen.

Die Kin­der der 4. Klas­sen hat­ten sich als die zukünf­ti­gen Paten der Schul­an­fän­ger ein musi­ka­li­sches Will­kom­mens­pro­gramm aus­ge­dacht. Begrüßt wur­den die Erst­kläss­ler danach aber nicht nur von Klas­sen­leh­re­rin Doro­thea Net­tel­mann und Rek­to­rin Chri­sti­ne Becker, son­dern auch vom Zwei­ten Bür­ger­mei­ster Rein­hard Zeiß. Jedes Jahr wird am ersten Schul­tag eine ande­re der vier Ecken­ta­ler Grund­schu­len besucht. In Ecken­haid ver­teil­te er stell­ver­tre­tend für alle Schul­an­fän­ger in der Gemein­de Ecken­tal: Schutz­en­gel als Schlüs­sel­an­hän­ger, Bio-Äpfel vom Her­pers­dor­fer Bio­hof Eckert und Trink­fla­schen aus Alu­mi­ni­um. Alle ande­ren bekom­men ihre Will­kom­mens­ge­schen­ke selbst­ver­ständ­lich in ihrer jewei­li­gen Schu­le aus­ge­hän­digt. In die­sem Jah­re haben zur Finan­zie­rung der Fla­schen meh­re­re Stand­be­trei­ber des Land­Mark­tes und die Fair­trade-Steue­rungs­grup­pe zusam­men­ge­legt. Benut­zen kön­nen die Kin­der die Fla­schen täg­lich: An allen Ecken­ta­ler Grund­schu­len sowie der Mit­tel­schu­le gibt es Was­ser­spen­der. „Hier bekommt Ihr sogar Was­ser aus unse­ren eige­nen Ecken­ta­ler Brun­nen, das von her­vor­ra­gen­der Qua­li­tät ist“, erklär­te der Bür­ger­mei­ster dazu.

Er dank­te allen, die für einen gelun­ge­nen Start ins neue Schul­jahr gesorgt hat­ten: den Haus­mei­stern, dem Bau­hof und Mar­co Mül­ler, im Rat­haus zustän­dig für die Ecken­ta­ler Schu­len. Außer­dem ermu­tig­te er die Kin­der, sich die Freu­de am Ler­nen und an der Schu­le zu bewah­ren. Denn mit der Schu­le begin­ne nicht nur der Ernst des Lebens, wie es von Erwach­se­nen oft dar­ge­stellt wer­de: „Die Schu­le ist auch ein Ort, an dem Ihr Freun­de fin­den und Euch ent­wickeln könnt.“