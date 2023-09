Schü­le­rin­nen und Schü­ler ler­nen an einem Tag alles über Mie­te, Steu­ern, Finan­zen und Krankenkassen

Neu­stadt bei Coburg. Ein Crash­kurs fürs Leben – das ist der Zukunfts­tag. Inner­halb eines Schul­ta­ges bringt das Team der Initia­ti­ve für wirt­schaft­li­che Jugend­bil­dung (IWJB), gemein­sam mit Referent*innen aus der Pra­xis, Schü­le­rin­nen und Schü­lern all­tags­prak­ti­sches Wis­sen in den Berei­chen Steu­ern, Woh­nen, Kran­ken­kas­sen und Finan­zen bei – The­men, mit denen sich jeder und jede beim Start ins Erwach­se­nen­le­ben beschäf­ti­gen muss, für die im Schul­all­tag aber sel­ten Zeit bleibt. Die­se Lücke möch­ten die Grün­der Juri Gal­kin und Loren­zo Wie­necke mit­hil­fe ihres unab­hän­gi­gen Pro­jekt­ta­ges fül­len. Am 21. Sep­tem­ber 2023 ist der Zukunfts­tag am Arnold-Gym­na­si­um in Neu­stadt bei Coburg zu Gast.

Als sich eine Köl­ner Schü­le­rin 2015 in einem Tweet dar­über beschwer­te, sie kön­ne eine Gedicht­ana­ly­se in vier Spra­chen schrei­ben, habe aber kei­ne Ahnung von Mie­te, Steu­ern und Ver­si­che­run­gen, löste dies eine Debat­te über die öko­no­mi­sche Bil­dung an deut­schen Schu­len aus. Auch Juri Gal­kin und Loren­zo Wie­necke, damals selbst noch Schü­ler, konn­ten sich damit iden­ti­fi­zie­ren. Ent­spre­chend ihres Mot­tos „Machen statt meckern” grün­de­ten sie die Initia­ti­ve für wirt­schaft­li­che Jugend­bil­dung und rie­fen 2019 den Zukunfts­tag ins Leben.

„,So einen Pro­jekt­tag hät­te ich mir als Schü­ler auch gewünscht.´ – Das ist die erste Reak­ti­on, wo immer wir vom Zukunfts­tag erzäh­len“, sagt Juri Gal­kin. Inzwi­schen wird der Pro­jekt­tag jedes Jahr an hun­der­ten Schu­len in ganz Deutsch­land ver­an­stal­tet. 2022 fan­den zudem erste Pro­jekt­ta­ge in Öster­reich statt, in die­sem Jahr folgt die Schweiz. Jeder Zukunfts­tag besteht aus vier Work­shops: Steu­ern, Finan­zen, Kran­ken­kas­sen und Woh­nen. Das Team der IWJB über­nimmt die Orga­ni­sa­ti­on der Pro­jekt­ta­ge und stellt die Lern­in­hal­te zur Ver­fü­gung. Die Work­shops wer­den jedoch von ehren­amt­li­chen Referent*innen aus der Pra­xis gehal­ten, die alle Rück­fra­gen der Schü­le­rin­nen und Schü­ler kom­pe­tent beant­wor­ten können.

„Mit dem Zukunfts­tag bie­ten wir jun­gen Men­schen ganz prak­ti­sche Hil­fe­stel­lung und geben ihnen Wis­sen mit auf den Weg, das sie beim Start ins Erwach­se­nen­le­ben brau­chen. Dar­über hin­aus adres­sie­ren wir aber auch gesell­schaft­li­che Pro­ble­me. So machen wir im Finanz­work­shop dar­auf auf­merk­sam, dass es wich­tig ist, schon in jun­gen Jah­ren finan­zi­ell für das Alter vor­zu­sor­gen, um nicht in die Alters­ar­mut zu rut­schen. Und wir lei­sten einen Bei­trag zur sozia­len Gerech­tig­keit, denn wir sind der Über­zeu­gung, dass finan­zi­el­le Bil­dung nicht vom Eltern­haus abhän­gig sein soll­te. Mit dem Zukunfts­tag errei­chen wir alle jun­gen Men­schen, unab­hän­gig von ihrer sozia­len Her­kunft“, erklärt Loren­zo Wienecke.

Bun­des­fi­nanz­mi­ni­ster Chri­sti­an Lind­ner ist bun­des­wei­ter Schirm­herr des Zukunfts­tags. Dar­über hin­aus unter­stüt­zen der hes­si­sche Kul­tus­mi­ni­ster, Prof. Dr. Alex­an­der Lorz (CDU) sowie die Kul­tus­mi­ni­ste­rin aus Schles­wig-Hol­stein, Karin Prien (CDU) das Pro­jekt jeweils auf Lan­des­ebe­ne. Seit 2020 besteht zudem eine Koope­ra­ti­on mit der Bundesschülerkonferenz.

Der Zukunfts­tag am Arnold- Gym­na­si­um in Neu­stadt bei Coburg am 21. Sep­tem­ber 2023 star­tet um 8 Uhr und endet um 14 Uhr. Über eine Beglei­tung vor Ort durch Vertreter*innen der Pres­se wür­den wir uns sehr freu­en. Um vor­he­ri­ge Anmel­dung unter presse@​zukunftstag.​org wird gebeten.

Die Initia­ti­ve für wirt­schaft­li­che Jugend­bil­dung gGmbH (IWJB)

Die Initia­ti­ve für wirt­schaft­li­che Jugend­bil­dung e.V. wur­de 2017 von den Kas­se­ler Schü­ler­spre­chern, Juri Gal­kin und Loren­zo Wie­necke, ins Leben geru­fen. Seit 2021 ist die Initia­ti­ve eine gemein­nüt­zi­ge GmbH (IWJB gGmbH). Als sol­che hat sie sich zum Ziel gesetzt, wirt­schaft­li­che und finan­zi­el­le Bil­dung bei jun­gen Men­schen zu för­dern. Mit dem Zukunfts­tag bringt sie deutsch­land­weit All­tags­wis­sen in die Schu­len. Außer­dem ermög­licht sie, mit ihrem Dia­log­for­mat „Young Eco­no­mist”, den Aus­tausch zwi­schen jun­gen Men­schen und her­aus­ra­gen­den Per­sön­lich­kei­ten aus Poli­tik und Wirt­schaft. Bei­den Pro­jek­ten liegt eine gemein­sa­me Visi­on zugrun­de: Jeder jun­ge Mensch soll mit einem Grund­ver­ständ­nis von wirt­schaft­li­chen Zusam­men­hän­gen ins Erwach­se­nen­le­ben starten.