Utten­reuth. Am Mitt­woch­mit­tag, 13.09.2023, fuhr in der Erlan­ger Stra­ße, Nähe der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Utten­reuth, eine bis­lang unbe­kann­ten Fahr­rad­fah­re­rin einem 64-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer auf dem dor­ti­gen Rad­weg von hin­ten auf, wor­auf­hin bei­de Rad­fah­rer zu Boden stürz­ten. Nach der Kol­li­si­on fuhr die Unfall­ver­ur­sa­che­rin jedoch in Rich­tung Spar­dorf davon, ohne die Fest­stel­lung ihrer Per­so­na­li­en zu ermög­li­chen. Zeu­gen des Verkehrsunfalls

wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung zu setzen.