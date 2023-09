Die Stadt Bay­reuth erar­bei­tet der­zeit gemein­sam mit dem Fach­bü­ro Stadt + Han­del eine Zukunfts­stra­te­gie für die Bay­reu­ther Innen­stadt. Sie soll einen Mehr­wert für Gewer­be­trei­ben­de, Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Besu­che­rin­nen und Besu­cher schaf­fen und die Attrak­ti­vi­tät der Innen­stadt nach­hal­tig stär­ken. Vor die­sem Hin­ter­grund fin­det am Don­ners­tag, 14. Sep­tem­ber 2023, um 18 Uhr, im Atri­um der Schloss­ga­le­rie, Kanal­stra­ße 3, eine Quar­tiers-Werk­statt statt. Hier­zu sind alle an der wei­te­ren Ent­wick­lung der Bay­reu­ther Innen­stadt Inter­es­sier­te ein­ge­la­den. Um Anmel­dung unter innenstadtprozess@​stadt.​bayreuth.​de wird gebeten.

In der ersten Pha­se des Stra­te­gie­pro­zes­ses konn­ten mit­hil­fe eines „Fit­ness-Checks“ der Sta­tus-Quo, erste Schwer­punk­te sowie Stär­ken und Schwä­chen für die Innen­stadt auf­be­rei­tet wer­den. Dabei wur­de unter ande­rem deut­lich, dass es sich bei der Bay­reu­ther Innen­stadt nicht um ein homo­ge­nes Gebil­de han­delt, son­dern ver­schie­de­ne Teil­räu­me mit unter­schied­li­chen städ­te­bau­li­chen wie funk­tio­na­len Qua­li­tä­ten gege­ben sind. Um die­se Teil­räu­me soll es bei der Quar­tiers-Werk­statt am 14. Sep­tem­ber 2023 gehen. Alle an der Innen­stadt und ihrer Quar­tie­re Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den, ihre Lieb­lings­quar­tie­re gemein­sam mit Ansprech­part­nern der Stadt Bay­reuth sowie des Fach­bü­ros Stadt + Han­del wei­ter­zu­ent­wickeln. Und das alles in ent­spann­ter Atmo­sphä­re, mit Kalt­ge­trän­ken und Snacks und bei gutem Wet­ter auch Open-Air auf dem La-Spe­zia-Platz und den Schlossterrassen.