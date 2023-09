RED­WITZ A.D.RODACH, LKR. LICH­TEN­FELS. Unbe­kann­te Täter stah­len am Diens­tag­mor­gen ein Groß­wahl­pla­kat in Red­witz an der Rodach. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am Diens­tag, zwi­schen 6.20 Uhr und 7.20 Uhr, stah­len Unbe­kann­te ein gro­ßes Wahl­pla­kat, das in der Haupt­stra­ße gegen­über einem Super­markt auf­ge­stellt war. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt etwa 60 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht Zeu­gen. Wer Anga­ben zum Ver­schwin­den des Pla­ka­tes machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg.